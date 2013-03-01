《路透精英汇》法国必须坚持赤字削减路线--德国财长

路透柏林2月28日 - 德国财政部长朔伊布勒在接受访问时表示，法国在确保欧洲稳定方面担负着特殊职责，尽管法国今年或将达不到赤字目标，但也必须坚持赤字削减路线。

几天前，法国政府承认将在布鲁塞尔与欧盟官员讨论推后减赤时间表。朔伊布勒的言论表明，德国方面或接受这一推迟做法。

但他也提醒法国，仍须将削减赤字和结构性改革作为首要任务。

“法国和德国担负着特殊责任。他们共同形成欧洲的坚强核心，”朔伊布勒对路透表示。

朔伊布勒还驳斥了有关随着欧债危机缓和及德国大选临近，德国或放松推进欧元区一体化努力的看法。

此前德国总理梅克尔和法国总统奥朗德表示，将在5月时就迈向所谓的“财政联盟”提出共同方案，之后一个月欧盟领导人将举行峰会。

朔伊布勒表示，“只要我们的5月计划得以推动，主要问题就是如何通过结构性改革，加强欧洲决策和推动经济可持续增长。”(完)

(编译 丁琦; 审校 王兴亚)

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