《路透精英汇》油企高管称油价可能大跌

图为利比亚首都的黎波里以西55公里的扎维耶炼厂，一名工人在检查管线。 REUTERS/Ismail Zitouny

路透伦敦11月4日 - 全球最大石油交易商--瑞士维多公司(Vitol)执行长IanTaylor表示，假如利比亚恢复石油生产，西方对伊朗的制裁放宽，原油价格可能最多每桶下跌15美元，这将迫使美国一些耗资最多的石油项目停产。

Taylor表示，在中东和亚洲对手强大的竞争压力下，他预计许多欧洲炼厂将在未来几年关门。

“如果利比亚恢复生产，只有上帝知道这些石油将流向何方...如果伊朗再恢复生产，也只有上帝知道会发生什么事。”Taylor在路透全球商品峰会上表示。

“可能市场打消库存的唯一适当方法是开始下调油价，然后是开始削减较高的勘探和生产成本。”

明年美国料将超过俄罗斯，成为全球最大石油生产国，最近几个月美国石油产量大增，帮助抵消了利比亚、伊拉克、伊朗和尼日利亚供应中断的影响。

Taylor称，如果多数供应问题得以解决，那么布兰特指标油价将从目前的105美元降至90-95美元，美国原油期货可能将从目前的95美元下挫至80-85美元。

Taylor表示，“我认为届时石油输出国组织(OPEC)可能会开始感到焦虑。”

**欧洲炼油业**

维多去年进军欧洲炼油业，Taylor称，未来该公司可能寻找新的机会；不过他表示炼制原油为油品的获利能力很低，因此这个行业必须得收缩。

“如大家所知，过去两三个月简直是场灾难...我认为未来三四年欧洲炼油业业务有很大部分可能得关闭。”

Taylor称，他预期欧洲最多会有100万桶/日，或当前产能约十分之一的量会停掉，尤其是地中海地区的老式炼油厂。

**燃气**

Taylor表示，除非油价大幅下挫，否则液化天然气(LNG)成为运输业主要燃料有着现实前景，因为美国及中国的大型制造商已在朝转而使用燃气发展。

“中国的污染问题严重，所以无论成本多高，其运输和发电将更多地转向使用燃气。”Taylor指出。

这个转型主要将减少煤炭用量，煤炭虽不及燃气清洁，但仍是世界上最主要的发电燃料。

目前以天然气为燃料来发电的利润较低，但美国页岩气探采已使当地燃气价格崩跌。美国到2015年料开始出口液化天然气，许多欧亚用户希望那将也有助于降低当地的价格。(完)

(编译 于春红/张若琪 审校 杜明霞/石冠兰)

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