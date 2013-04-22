路透精英汇：PIMCO青睐印度卢比与离岸人民币

资料图片：各种面值的印度卢比和硬币。 REUTERS/Vivek Prakash

路透新加坡4月22日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)负责新兴市场投资组合的基金经理对路透称，该公司选择印度卢比和离岸人民币作纯货币投资，并认为巴西和墨西哥的债券与货币都存在价值。

PIMCO全球新兴市场投资组合管理团队联席主管Ramin Toloui还表示，日本央行的激进宽松之举给市场做空日圆开了绿灯。

他还在路透外汇峰会上表示，日本央行此举的受益者可能是全球投资级信用工具，新兴市场信贷和新兴市场货币。

PIMCO截至3月末的资产管理规模为2.04万亿美元，在其中45%的非美国资产中，有三分之一是亚洲资产，三分之二是欧洲资产。

PIMCO有巴西和墨西哥债券及其货币的风险敞口。不过在南非则是做多债券，对冲货币敞口。

Toloui称，除印度卢比与离岸人民币，PIMCO对其它亚洲货币基本持中性看法。该基金的新兴市场策略有大约824亿美元资产。

“今年亚币面临很多阻力，其中之一是全球经济增长放缓，另一个是日圆贬值，这对很多亚币不利，但并非全部亚币。”他表示，“今年我们会更有针对性的管理亚洲货币敞口。”

**印度卢比、人民币和日本公债**

Toloui认为，考虑到其高收益和印度国内政策取得进展的预期，印度卢比估值便宜。受印度大额经常帐赤字影响，卢比兑美元自2011年8月以来已下挫18%，目前报约54.

“卢比无本金交割远期外汇(NDF)收益近6%，而且卢比估值被市场严重压低，”他说。

以收益波动比来衡量，卢比也显得很有吸引力。另一方面，人民币收益较低，约有2%，但波动率也格外低，他说。

Toloui认为，投资新兴市场货币时日圆可以是不错的融资货币，而且日本央行的激进货币宽松政策实际上也在鼓励日圆抛售。

然而他说，自黑田东彦4月4日意外宣布刺激措施以来，日本公债的波动率折射出市场对此类政策的影响感到不安，投资者在减码或加码日圆资产时都会比较保守。

“我们最放心的是10年以内、特别是七年以内的日本公债，这些券种落在日本央行的购债计划和零利率政策覆盖范围之内。”(完)

(编译 程琳/艾茂林; 审校 杜明霞)

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