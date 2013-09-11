《路透峰会》联合利华CFO看好印度长期市场前景

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦9月10日（记者 Martinne Geller） - 联合利华 首席财务官Jean-Marc Huet表示，尽管印度等新兴市场增长放缓，公司仍将继续投资，并指出公司增持Hindustan Unilever 是长期投资。

“新兴市场确实在放缓，但是消费行业应该跟随消费者，而新兴市场是欣欣向荣的消费地。我们继续投资。”Huet在周二举行的路透全球消费和零售峰会上说道。

联合利华每年510亿欧元的销售中，约57%来自发展中国家和新兴市场。印度和印尼等国家增长放缓导致其股价受到拖累。

Huet指出，他对联合利华7月增持Hindustan Unilever的看法并无任何改变；联合利华的持股比例由52.5%上升至67.3%。

Huet表示，尽管印度卢比上个月大幅贬值，增持仍是明智之举。增持耗资1,917.4亿印度卢比或24.9亿欧元。

“从财务角度看肯定没问题，而我们增持的真正原因是要长期持有的。增持并非创造价值的措施，而是因为长期看好。”

Huet称，印度卢比大跌拖累企业信心。“我不是说联合利华，而是整体……你会感觉印度的信心好像受到了打击。一切都靠信心推动，这是不如12个月以前的地方。”

新兴市场增长放缓令联合利华股价承压，表现不及家庭和个人护理业内多只股票。

但是一些分析师认为抛售行为有些过头了。德意志银行本周上调了联合利华的股票评级，从“持有”调高到“买进”，并表示相关忧虑被夸大了，最近销售增长改善应开始体现在获利增长上。（完）