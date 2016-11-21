《路透精英汇》投资者押注特朗普刺激措施将提振美国股市

路透纽约11月18日 - 特朗普当选美国总统，可能延长已持续七年的美国股市牛市行情。

这是出席本周路透全球投资展望峰会的知名投资者的普遍看法。

关于特朗普将成功推行大规模基建投资、削减企业和部分个人所得税、取消一系列监管的预期，可能提升美国股市前景，终结债市的三十年牛市。

“特朗普对于企业获利的影响，将盖过债券收益率的上升，”对冲基金Omega Advisors Inc的副董事长Steven Einhorn表示。该基金管理着大约40亿美元资产。

Einhorn预计，包括分红在内，美国股市2017年回报率将高达8%。他说，“(标准普尔500指数)风险偏向上涨，而不是下跌。”

银行类股在选后录得两位数的百分比涨幅，显示投资者预期特朗普若降低监管负担，将提振银行类股。

他们还表示，基础设施投资可能刺激煤炭和钢铁等传统产业。

“我坚信特朗普将干得非常出色，”亿万富翁伊坎表示。他是很早就支持特朗普竞选总统的华尔街人士之一。

但伊坎也对股市近期前景持谨慎看法，提及对整体经济情况的担忧。

“走势已经过度，”他说，“未来道路上将会有一些障碍。你知道，你要掉转航向的是一艘大船。必须让经济回到正轨，我认为现在不在正轨上。”(完)