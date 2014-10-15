《路透精英汇》离岸风力发电是未来趋势

路透奥斯陆10月14日（记者 Nerijus Adomaitis/Alister Doyle） - 欧洲最大的可再生能源生产商Statkraft的首席执行官Christian Rynning-Toennesen周二称，从中国到美国的浅海区域，将会建设越来越多的风力发电场。

Rynning-Toennesen还表示，气候变化迫使人们修改水电大坝和风力发电机的设计，以确保它们能承受全球气候变暖带来的更加极端降雨和风力状况。

Statkraft总部位于奥斯陆，在全球20个国家运营，每年发电约550亿千瓦时，是欧洲最大的水力发电公司。该公司也是开发多格滩财团的一员，这是全球最大的离岸风力发电场，位于北海隶属英国的区域。

Rynning-Toennesen在路透全球气候变化精英汇上表示，为实现联合国设定的限制全球气温比前工业时代升幅不高于2度的目标，世界必须加大风电、光伏发电、水电和其他可再生能源发电的使用。

“如果我们要采取大的举措对抗气候变化，我们需要在世界大多数建筑物顶部放置光伏面板，需要在浅海建设风力发电场。”

Rynning-Toennesen预计离岸风力发电场数量大幅增加，特别是在美国和中国。