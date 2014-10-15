《路透精英汇》离岸风力发电是未来趋势

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透奥斯陆10月14日（记者 Nerijus Adomaitis/Alister Doyle） - 欧洲最大的可再生能源生产商Statkraft的首席执行官Christian Rynning-Toennesen周二称，从中国到美国的浅海区域，将会建设越来越多的风力发电场。
Rynning-Toennesen还表示，气候变化迫使人们修改水电大坝和风力发电机的设计，以确保它们能承受全球气候变暖带来的更加极端降雨和风力状况。
Statkraft总部位于奥斯陆，在全球20个国家运营，每年发电约550亿千瓦时，是欧洲最大的水力发电公司。该公司也是开发多格滩财团的一员，这是全球最大的离岸风力发电场，位于北海隶属英国的区域。
Rynning-Toennesen在路透全球气候变化精英汇上表示，为实现联合国设定的限制全球气温比前工业时代升幅不高于2度的目标，世界必须加大风电、光伏发电、水电和其他可再生能源发电的使用。
“如果我们要采取大的举措对抗气候变化，我们需要在世界大多数建筑物顶部放置光伏面板，需要在浅海建设风力发电场。”
Rynning-Toennesen预计离岸风力发电场数量大幅增加，特别是在美国和中国。
“和石油行业很像……先是在陆地建设，现在开始在浅海建设，遥远的未来可能会建设漂浮在海上的（风力发电场）。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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