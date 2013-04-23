《路透精英汇》日圆跌势转缓 金价下挫透露危机结束--Oppenheimer

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透纽约4月22日 - Oppenheimer基金副总裁兼投资组合经理Alessio De Longis周一指出，日本央行大手笔的货币刺激计划可能已经使日圆兑美元短期超贬，但中长期的下跌趋势不变。
“我们认为从现在开始的日圆偏弱走势，在速度及规模方面都将较为缓和，”De Longis在路透外汇峰会上表示。
“比较令人难以坚决相信的是，日本央行是否真的能够在这么短的时间内达成通胀率2%，”他称。
De Longis预期约18个月后，美元/日圆将在105-115日圆区间。
日本央行宽松措施开始产生影响的一个信号，是金价大跌。
“在股市上涨的同时，金价下跌。这是非常有力的讯号。这也告诉我们有多少尾部风险正在移除。之前有多少投资资本布局于尾部避险及恐惧，”他称。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 于春红)
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