《路透精英汇》日圆跌势转缓 金价下挫透露危机结束--Oppenheimer

路透纽约4月22日 - Oppenheimer基金副总裁兼投资组合经理Alessio De Longis周一指出，日本央行大手笔的货币刺激计划可能已经使日圆兑美元短期超贬，但中长期的下跌趋势不变。

“我们认为从现在开始的日圆偏弱走势，在速度及规模方面都将较为缓和，”De Longis在路透外汇峰会上表示。

“比较令人难以坚决相信的是，日本央行是否真的能够在这么短的时间内达成通胀率2%，”他称。

De Longis预期约18个月后，美元/日圆将在105-115日圆区间。

日本央行宽松措施开始产生影响的一个信号，是金价大跌。

“在股市上涨的同时，金价下跌。这是非常有力的讯号。这也告诉我们有多少尾部风险正在移除。之前有多少投资资本布局于尾部避险及恐惧，”他称。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 于春红)

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