《路透精英汇》离岸人民币期权交易明显升温--外汇主管

《信报》：中美日韩利益纠缠 东芝垂危举世关注
因美国附属公司Westinghouse核电厂发展项目一再延误和严重超支而身陷财困的日本东芝集团，本周首次承认可能无法经营下去。东芝于周二日本股市收市后公布截至去年底九个月业绩报告，惟负责核数的PwC Aarata在财务报表中加入免责声明，强调无法对业绩报告表示意见，同类事件在日本上市大企业中史无前例。
路透伦敦4月23日 - 全球外汇交易主管们周一表示，离岸人民币期权交易明显升温，因中国提高人民币交易自由度。
野村的外汇交易全球主管Jai Rajpal以及德意志银行的全球外汇交易主管Kevin Rodgers在路透汇市峰会上指出，人民币期权市场未来几年将出现持续增长。
“我们的人民币期权交易在外汇衍生品交易中...已经从七八年前无关紧要的角色变成重要组成部分，”Rodgers称。
德意志银行是全球外汇交易市场的佼佼者。根据研究公司Greenwich Associates在3月发布的调查，德意志银行在该市场的份额达10.7%。
日本主要投行--野村也发现客户对人民币期权市场的兴趣升温。
“我认为离岸人民币的波动率市场将会非常活络。亚洲以外投资人一直急欲买进人民未来升值走势的契机，”Rajpal表示。
法国巴黎银行现汇交易全球主管Bob De Groot表示，市场对人民币期权的兴趣非常高。
人民币在全球外汇市场份额提高，直接结果就是对离岸人民币期权产品的需求上升。但以每天约100亿美元的成交量来看，在日成交量达5万亿美元的市场上占比仍很小。
但汇丰控股的外汇交易全球主管说，自2010年起离岸人民币期权成交量已经翻倍，而且预计2013年将持续这一趋势。
汇丰控股称，预计未来三年中国全部贸易的30%将以人民币进行结算，令人民币成为全球贸易中使用的前三大货币。(完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧)
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因美国附属公司Westinghouse核电厂发展项目一再延误和严重超支而身陷财困的日本东芝集团，本周首次承认可能无法经营下去。东芝于周二日本股市收市后公布截至去年底九个月业绩报告，惟负责核数的PwC Aarata在财务报表中加入免责声明，强调无法对业绩报告表示意见，同类事件在日本上市大企业中史无前例。
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