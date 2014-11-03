路透调查：金融机构固定收益部门对中国未来三个月降准预期减弱

路透上海11月3日 - 2014年第11期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构预期，央行11月仍将维持存款基准利率及准备金率不变。中国经济仍低位运行，通胀走势低于预期，央行定向宽松政策持续，令机构对明年1月底前的降准预期减弱，但降息预期仍较上月持稳，利率债继续谨慎乐观。

美国经济复苏强劲，但日本和欧洲都增长乏力，中国经济增长外围环境仍难言乐观；国内房地产市场回暖待观察，信用风险事件时有发生，则制约信用债的表现。

调查结果显示，92%的参与机构认为，央行11月仍将维持3%的一年期存款基准利率不变，较上月展望时略降。预期明年1月末该利率会降到2.75%的机构比例在16%，与上月持平。

降准预期则减弱。调查结果显示，逾九成参与机构认为，大型存款类机构法定存款准备金率11月会续稳于20%，较上期展望时略升。银行和险资参与机构，预期明年1月末存款准备金率会继续维持20%的机构比例，亦较上期展望时提升。

调查显示，金融机构对资金面继续预期宽松。今年11月全月银行间隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为2.4724%、3.0262%和4.4166%，分别较10月全月实际均值低4个基点(bp)、4个bp和8个bp。

此外，11月末10年期国债收益率估值料为3.76%，较10月末持平。

2014年第11期展望调查共有50家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等19家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等11家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构10家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列23个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)

(发稿 徐永；审校 张喜良)

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