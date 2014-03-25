《路透晚报》--3月25日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

<重大数据或新闻>

--普京发言人称，俄罗斯称希望继续与G8国家保持接触

国际文传电讯社周二引述俄罗斯总统普京的发言人称，俄罗斯有兴趣从各个层面继续与八国集团(G8)保持接触。G7国家领袖周一一致同意停止参与G8活动，直到俄罗斯同意改变其对乌克兰政策。G7成员没有包含俄罗斯。在被问及与G8国家的接触时，克里姆林宫发言人Dmitry Peskov称“俄罗斯随时做好准备在各个层面继续接触，包括最高层级。我们对这类接触抱有兴趣。”

--马来西亚宣布马航客机坠毁后，中国多家寿险公司开始理赔

在马来西亚总理宣布失联逾两周的马航飞机坠毁后，中国前四大寿险公司已迅速开展理赔工作，预计这四家公司为马航MH370客机上客户的总赔付金额将超过2,000万元人民币。

澳洲搜救当局表示，因天气和海况条件恶劣，暂停对马航失联客机的搜救，迅速找到疑似失联客机碎片的希望变得渺茫。

马航MH370失联客机中国乘客的家属在马来西亚驻华大使馆外抗议时与警察发生冲突，家属要求马航和马来西亚政府解释清楚这架客机究竟发生了什么。

--澳洲央行副总裁洛威称澳元汇价已下降，有助于稳定经济

澳洲央行副总裁洛威表示，过去一年左右澳元汇价下降，对帮助稳定经济起到重要作用。不过他未说明澳元汇价是否仍过强。澳洲央行长期以来都在口头压低澳元汇价，以此支撑经济，但近日言辞所有缓和。

--港资银行对大陆企业贷款激增，信贷风险令人关切

短短几年时间里，香港银行业对中国的贷款从零急剧增加到4,300亿美元，让人不禁担心，在中国经济成长减速、债务违约令投资者倍感不安的时候，港资银行在大陆的信贷风险敞口是不是太高了。即便不良贷款只是小幅增加，也会对香港银行业的获利产生严重影响，这意味着，未来一年香港银行业将成为中国债券市场的一项敏感指标。

--台湾总统邀就服贸协议对话，学生要求两岸协议监督条例立法

针对总统马英九的邀约，台湾反黑箱服贸学运代表同意对话。惟学生总指挥林飞帆强调，有必要针对两岸协议监督是否有法制化必要，以及在海峡两岸服务贸易协议审查前，是否应先完成两岸协议监督法制化进行讨论。另一学运代表陈为廷则呼吁立法院，应该将服贸协议撤回行政院，在国会完成两岸协议监督条例立法前，立法院不得审查服贸条例。总统府发言人李佳霏稍早称，马英九愿意在不预设任何前提下，邀请学生代表至总统府，就两岸服务贸易协议议题对话，倾听学生意见，化解当前僵局，协助国会恢复正常运作。

<市场摘要>

--日本股市：日经指数收低，受乌克兰局势和美制造业数据打压

日股日经指数周二下跌，因乌克兰危机与美国制造业数据疲软打压人气，不过小型股上涨限制了大盘跌幅。日经指数在震荡交投中收低0.4%，报14,423.19点，仍低于200日移动均线切入位14,509.61点。

--中国股市：沪综指收升0.1%连三日反弹，上海本地股和地产股领涨

中国股市沪综指收升0.1%，为连续第三日反弹，盘中上海本地股与地产股较为活跃。分析师指出，近期市场呈现低位震荡后小幅反弹行情，短期或将继续维持盘整走势。沪综指收盘报2,067.311点，涨1.032点或0.05%。上证A股今日成交额999亿元人民币，上日为1,101亿元。

--香港股市：收低0.5%，农行在公布财报前下跌

香港股市收跌，投资者针对近期涨势锁定获利，权重股腾讯拖累大盘下跌。本周稍晚将迎来中资银行财报。恒生指数收低0.5%，报21,732.32点。恒生国企股指数收平。中国农业银行下滑0.3%，该行今日稍晚将发布业绩。

--汇市：美元脱离近期高位，美国经济动能存疑打压美元

美元指数持稳，上日因美国制造业活动令人失望而下跌。交易商表示，美元涨势总需要强劲的美国经济数据做后盾。令美元多头悲哀的是，近期经济数据不足以令人信服，不过这些数据令人预期美国经济在天气导致增速放缓后，正在提高增长速度。0833GMT，欧元兑美元小跌0.3%至1.3834，美元兑日圆上涨0.09%报102.14，欧元兑日圆上扬0.0.09%报141.32日圆。

--国际油市：布兰特原油期货跌向106.50美元，因中美制造业数据疲弱

布兰特原油期货周二跌向每桶106.50美元，连续第二个交易日下挫，因中美两大石油消费国的制造业数据令人失望，不过乌克兰危机引发的供应忧虑抑制了油价跌势。0836GMT，布兰特原油期货上升0.07美元，报106.88美元。美国原油期货升0.19美元至99.79美元。

--金属期市：伦铜触及四日最高位，对中国采取刺激措施寄予希望

伦铜周二小涨至近一周最高位，对中国将采取行动支撑经济的寄望，支撑铜价。在上周触及的三年半低点附近，铜价止跌，交易商关注中国信贷市场走势以从中寻找方向性线索。0837GMT，LME三个月期铜上涨1.14%，报每吨6,546.75美元。上海期交所主力6月期铜上涨1.4%至每吨45,890元人民币。

--全球金市：从一个月低点反弹，但美国升息预期忧虑限制涨幅

金价从上日所创的一个月低点反弹，受空头回补盘和黄金支持的上市交易基金持仓增加提振，但是美国利率走高的预期以及实货买盘不多限制金价涨幅。上周美联储主席叶伦暗示升息可能早于许多人的预期，冲击了黄金对冲通胀的魅力，一些黄金投资者开始看空黄金。0839GMT，现货金上涨至每盎司1,314.75美元，脱离周一所及的2月20日以来最低1,307.54美元，但低于上周所及的六个月高位1,391.76美元。

--欧元债市：欧元区公债收益率下滑，逆转上周叶伦讲话后的涨势

欧元区公债收益率普遍下滑，本周出炉的数据显示主要经济体的工业产出都低于预估，这引发市场质疑美联储能否很快就逆转超宽松的货币政策。分析师称收益率曲线变平显示投资者当前预计利率上升速度慢于最初担心的速度，因近期数据显示美国经济复苏仍没有火力全开。德国10年期公债收益率跌1.5个基点至1.574%，上周在叶伦讲话后，一度升至1.669%。多数欧元区公债收益率跌1-2个基点。 (完)

(整理 杜明霞；审校 高琦)

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