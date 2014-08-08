路透调查显示人民币料缓慢升值

路透班加罗尔8月8日 - 一项路透调查显示，未来12个月印度卢比可能难以进一步上涨，因在美国经济有望强劲复苏的推动下，美元涨势加快。而人民币预计将稍有升值。

今年前六个月印度卢比表现抢眼，上涨近3%，最初是受莫迪有望组建多数政府推动，之后是受到选举结果的推动。1-7月间，印度股市飙升22%。

不过分析师认为，当前卢比的涨势基本上已结束。在有关美联储将在明年第二季加息预期的推动下，美元全线走坚，可能会遏制卢比的进一步涨势。

路透8月4-8日对30多位汇市分析师进行的调查中，他们预计美元兑卢比一个月后将达到60.50，六个月后达到60.00，一年后将达到60.50。美元兑卢比周五报61.59左右。

这些预估基本上与上个月的调查结果一致，表明分析师不愿预测卢比会大幅度上涨，即便是印度面临外资大幅流入，且经济形势改善。

法国巴黎银行亚洲外汇研究部门主管Mirza Baig预计印度卢比将呈现区间波动态势，一年后将稍稍走弱至62.00，因美元走坚。

他说，“金融动荡的加剧和全球人气走弱也将在短期内主导卢比走势。印度央行本身将防止卢比升值，购进美元以支撑外汇储备。”

截至7月25日，印度的外汇储备为3,205亿美元。尽管相较于经济规模，印度的外汇储备较少，但印度央行已稳步增加外储，以提供卢比支撑避免突然下跌。

尽管卢比预计不会向2013年8月触及的68.80的纪录低点回跌，但周三的路透调查预测，未来12个月新兴市场货币遭遇另一波卖压的风险偏高。

这主要是因为一波期待已久的美元涨势在7月主导了汇市。

美元指数.DXY自7月初以来上涨逾2%。随着经济数据支持美联储将加息的预期，这种趋势可能会持续。

**人民币将走坚**

未来12个月人民币预计将逐渐走坚，今年稍早已经大幅下跌。市场预计随着中国经济的复苏，中国央行将会容忍人民币走强。

一个月后人民币兑美元预计将报6.17，六个月后来到6.13，一年后来到6.05。周五人民币兑美元在6.16附近。

这些预测要高于上个月的预测，反映出在近期数据显示中国制造业活动复苏后，乐观心理占据主导。不过中国一度过热、如今又快速变冷的房地产市场，是一个严重的经济风险。

中国海关周五公布，7月出口同比增长14.5%，进口同比下降1.6%。 路透调查预估中值分别为增长7.5%和3%。7月贸易顺差473亿美元，路透预估为顺差270亿美元。

周五中国央行将人民币兑美元中间价设定在6.1562，外汇交易员预计中国央行将继续扩大人民币汇率浮动区间。目前的的区间是中间价的上下2%。(完)

(编译 王洋; 审校 张明钧)

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