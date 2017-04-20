路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8947元附近

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
上日人民币兑美元即期收报6.8873元，而中间价则为6.8664元。根据定价机制，今日中间价变动中，有209点下跌反应市场供求影响，另外的74点下跌反应的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数。
由此推算今日CFETS的人民币汇率CFETS指数、参考SDR（特别提款权）篮子指数和参考BIS(国际清算银行)篮子指数预计大概运行至92.84、94.47和93.76；上日路透根据CFETS公布的中间价测算，这三个指数分别为93.08、94.81和93.99。
路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.8722元，和外汇交易中心公布的实际值偏差58点。
据路透2月20日援引三位消息人士报道，人民币兑美元中间价定价机制自当日起微调，缩短了“一篮子货币”的汇率计算时段，令中间价受其他货币涨跌动能的影响降低，理论上属于技术性调整。
中信银行金融市场部副总经理孙炜此前表示，“一篮子货币汇率变化”分为基础部分和人为调节部分；人为调节部分，各报价商会结合自身因素，对基础部分进行一定人为调节。同时外汇交易中心还需要对报价商报价进行加权处理，最终形成当天人民币兑美元中间价。(完)
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。