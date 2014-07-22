《路透早报》--7月22日

[今日看点]

经济数据：

-- 台湾6月失业率

-- 瑞士6月贸易收支

-- 英国6月公共部门净借款(PSNB)及公共部门收支短差(PSNCR)

-- 英国工业联盟(CBI)7月总工业订单差值

-- 美国6月消费者物价指数(CPI)

-- 美国Redbook连锁店一周销售、ICSC/高盛连锁店一周销售

-- 美国5月房价

-- 美国6月成屋销售年率

-- 美国7月里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数

-- 美国6月克利夫兰联邦储备银行CPI

重大事件及官员讲话：

-- 第二届拉美澳洲投资者论坛。澳洲央行负责金融市场的助理总裁德贝尔发表演说。

-- 澳洲央行总裁史蒂文斯在Anika基金会的餐会上发表讲话(0300)

今日将公布业绩的美国主要企业包括：苹果、博地能源、艺电、杜邦、可口可乐、洛克希德马丁、麦当劳、美赞臣、微软、道富银行、联合技术等。

以下为7月21日下午5:00至7月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--德国央行预计第二季该国经济停滞不前，但IMF对全年看法乐观

德国央行表示，受外国地缘政治紧张局势影响，德国经济第二季可能停滞不前，但欧洲边界国家爆发的冲突可能不会长期抑制德国经济复苏。但国际货币基金组织(IMF)将今明两年德国经济成长预估上调至1.9%和1.7%，原先预估为1.7%和1.6%。IMF并敦促增加公共投资带动成长。

--马航坠机受害者遗体离开乌克兰，黑匣子移交马来西亚专家，乌克兰爆发冲突

马来西亚总理纳吉布与亲俄分裂份子达成协议后，马航坠毁客机近300名遇难者的大部分遗体和遗骸由一辆火车周一运离事发地点。马来西亚总理称遗体将交给荷兰。乌克兰东部分裂势力高级领导人Aleksander Borodai周二凌晨在顿涅茨克将马来西亚航空坠毁客机的黑匣子移交给马来西亚专家。欧盟国家外长计划在周二讨论进一步的惩罚措施，但预计他们最多就是加快实施上周坠机事件前已原则上同意的针对个人及企业的制裁措施。

乌克兰周一爆发自马航客机坠机以来的首次大冲突。据悉乌克兰军方发起攻击，试图冲破亲俄武装分子对乌克兰东部城市顿涅茨克的占领。顿涅茨克人民共和国领导人Sergei Kavtaradze表示，双方在火车站附近展开激战。

--百胜和麦当劳因食品安全问题向中国消费者道歉，股价双双下跌

百胜和麦当劳在中国爆出新的食品安全问题，其力争在中国市场重建声誉和业务的努力也受到打击。两家快餐公司周一向消费者道歉，表示立即停止使用由美国OSI集团旗下上海福喜公司所提供的产品，改用其它采购渠道。他们补充说，这家工厂仅为上海地区的餐厅供货。

百胜股价下跌4.2%，收报74.13美元，麦当劳股价跌1.5%报97.55美元。

--加沙冲突死亡人数超过500人，美国加紧斡旋停火

以色列进攻加沙地带导致平民伤亡人数不断上升，美国周一直接出面努力寻求停火。目前为止巴勒斯坦人的死亡人数已超过500人。这场冲突已持续了两周，尽管国际社会要求停火的呼声日渐高涨，但形势未见缓和。美国国务卿克里已抵达埃及首都开罗，就停止这场对峙展开斡旋。美国总统奥巴马在华盛顿表示，他愈发担心加以冲突。

--美股业绩:

* 晶片(芯片)厂商德州仪器(德仪)(Texas Instruments)表示，预计第三季营收提高，因用于汽车、工业设备和通讯设备的芯片需求最近改善。德州仪器称第二季营收为32.9亿美元，比上年同期高8%。该公司预计第三季营收为33.1-35.9亿美元。营收预估中值约为34.5亿美元。第二季净利增长3%至6.83亿美元。其每股盈余(EPS)为0.62美元，高于分析师预估的0.59美元。德仪称，第三季EPS料在0.66-0.76美元之间。

* 美国第二大玩具制造商--孩之宝(Hasbro Inc)公布季度营收成长8.2%，受助于“变形金刚”电影及Marvel漫画角色等男童玩具需求强劲。公司当季营收从上年同期的7.6634亿美元成长至8.293亿美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一下跌，因乌克兰和加沙(加萨)局势持续不稳，令投资者保持谨慎。但三大股指收盘远高于日低，这是对较高风险资产仍有一些买兴的迹象。道琼工业指数收跌48.45点，或0.28%，至17,051.73点。标准普尔500指数下跌4.59点，或0.23%，至1,973.63点；Nasdaq指数收低7.442点，或0.17%，至4,424.704点。

--欧洲股市下滑，因乌克兰东部爆发激战，这是自上周马航客机坠毁后首次爆发严重暴力冲突。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.53%，报1,355.84点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数跌0.9%，报3,137.06点。德股DAX指数收跌1.11%，报9,612.05点；法股CAC指数收低0.71%，收报4,304.74点。英国富时100指数下滑0.31%，收报6,728.44点。

汇市:

--美元兑主要货币保持涨势，因投资者担忧加沙及乌克兰暴力冲突升级，而降低在股市和其他风险资产的头寸。分析师说，对避险日圆和瑞郎的买需持续，不过，需求的劲道不足以令日圆和瑞郎突破近期交投区间，交易商正审视暴力冲突是否会影响全球经济。纽约尾盘，美元指数微幅上涨0.03%，至80.555，上周五触及四周高位。美元兑日圆几无变动，报101.36日圆，指标公债收益率徘徊在逾七周最低位。美元兑瑞郎下滑0.1%，最新报0.8978瑞郎。

债市:

--美国长期公债价格上涨，中东动荡局势和马来西亚客机在乌克兰东部坠毁后地缘政治紧张局势升温令投资人谨慎，避险需求增加。美国30年期公债收益率降至逾一年最低。投资人也在为美国联邦储备理事会(FED/美联储)明年升息作准备，长短期公债收益率差，主要是两年期和10年期公债收益率差收窄至去年6月来最窄。指标10年期公债价格升2/32，收益率报2.474%，30年期长债升17/32，收益率报3.264%，盘中一度跌至去年6月来低点3.249%。

--西班牙公债收益率跌向纪录低点，策略师指因有报导称该国可能发售50年期长债，会有助于延长债券年期。西班牙10年期公债收益率跌幅一度达到8个基点，离上月触及的2.548%纪录低点不远，午后缩减跌幅。意大利10年期公债收益率跌5个基点至日低2.75%，葡萄牙10年期公债收益率跌4个基点至日低3.66%，然后缩减跌幅。德国10年期公债收益率跌2个基点至日低1.14%，离2012年中欧债危机最严重时期触及的1.126%纪录低点不远。

油市:

--油价上涨，因俄罗斯和西方紧张关系有可能不断升级；8月美国原油在到期前急升。9月布兰特原油上涨0.44美元，结算价报每桶107.68美元。8月美国原油涨1.46美元，结算价报每桶104.59美元，该合约将在周二到期，投资人匆忙回补仓位。9月美国原油上升0.91美元，结算价报每桶102.86美元。

金属市场:

--金价在1,300美元上方进一步上涨，因美股下滑及地缘政治紧张局势加剧。1751 GMT，现货金升0.2%，报每盎司1,312.50美元。美国8月期金升4.50美元，报1,313.90美元，路透初步数据显示，成交量同30日均值低约35%。现货铂金升0.1%，报每盎司1,483.10美元。现货银升0.4%，报每盎司20.92美元。现货钯金跌0.3%，报873.94美元。

--伦敦金属交易所(LME)期锌和期铝分别触及近三年高位和16个月高位，因随着基本面改善，投资人买入商品仓位，但期铜升势受限，因担心中国房地产业和库存增加。三个月期铝 升2%，报2,020美元，为去年2月28日来最高。三个月期锌跳升1.9%，报2,336美元，盘中触及近三年高位2,345美元。三个月期铜升幅落后，涨0.6%，报7,025美元，离本月触及的三周低点6,960美元不远。(完)

(整理 李婷仪 审校 李爽)

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