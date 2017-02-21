版本:
中国
货币新闻 | 2017年 2月 21日 星期二 18:31 BJT

投行观点：摩根士丹利给予Rev Group初始评级为表现与大盘一致；目标价30美元

路透2月21日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐