《荒野猎人》在奥斯卡提名中领跑 非白人演员被忽视

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透洛杉矶1月14日（记者 Piya Sinha-Roy/Alex Dobuzinskis） - 气氛紧张的复仇影片《荒野猎人》周四成为奥斯卡提名名单中的领跑者，而非白人演员再次无缘奥斯卡提名名单。
#OscarsSoWhite话题迅速在Twitter上复苏。该话题去年出现，当时只有白人演员获得提名。
橄榄球题材电影《震荡效应》（Concussion）中的影星威尔·史密斯和《无境之兽》（Beasts of No Nation）中的影星伊德瑞斯·艾尔巴等黑人演员今年未获提名。
嘻哈传记片《冲出康普顿》（Straight OuttaCompton）的黑人演员和导演也未获提名。
“过去一年很多黑人演员的精彩表演获得了观众和影评人的认可，他们都被忽视是个悲剧，”奥斯卡颁奖仪式制片人Reginald Hudlin说道。
《荒野猎人》以12项提名傲视群雄，包括最佳摄影提名、莱昂纳多·迪卡普里奥的最佳男主角提名以及亚历杭德罗·冈萨雷斯·伊尼亚里图（Alejandro Inarritu）的最佳导演提名。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜
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