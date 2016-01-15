《荒野猎人》在奥斯卡提名中领跑 非白人演员被忽视

2016年1月14日演员约翰·卡拉辛斯基(左) 和美国电影艺术与科学学院主席艾萨克斯宣布新一届奥斯卡最佳男主角提名名单。 REUTERS/Phil McCarten

路透洛杉矶1月14日（记者 Piya Sinha-Roy/Alex Dobuzinskis） - 气氛紧张的复仇影片《荒野猎人》周四成为奥斯卡提名名单中的领跑者，而非白人演员再次无缘奥斯卡提名名单。

#OscarsSoWhite话题迅速在Twitter上复苏。该话题去年出现，当时只有白人演员获得提名。

橄榄球题材电影《震荡效应》（Concussion）中的影星威尔·史密斯和《无境之兽》（Beasts of No Nation）中的影星伊德瑞斯·艾尔巴等黑人演员今年未获提名。

嘻哈传记片《冲出康普顿》（Straight OuttaCompton）的黑人演员和导演也未获提名。

“过去一年很多黑人演员的精彩表演获得了观众和影评人的认可，他们都被忽视是个悲剧，”奥斯卡颁奖仪式制片人Reginald Hudlin说道。

《荒野猎人》以12项提名傲视群雄，包括最佳摄影提名、莱昂纳多·迪卡普里奥的最佳男主角提名以及亚历杭德罗·冈萨雷斯·伊尼亚里图（Alejandro Inarritu）的最佳导演提名。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜