上半年毛里求斯旅游业收入增加 受益于中国游客大增

2003年11月13日在毛里求斯海滩拍到的图片。 REUTERS/Darrin Zammit Lupi

路透路易港8月21日 - 官方数据周四显示，上半年毛里求斯旅游业收入较上年同期增长2.4%，受益于中国游客数量大幅增加。

旅游业是毛里求斯硬通货的重要来源。毛里求斯是一个印度洋岛国，以高端spa和海滩而闻名。

毛里求斯统计局在声明中称，截至6月底的半年里，旅游收入为225.7亿毛里求斯卢比（7.35亿美元）。

数据显示，游客数量增加4%至490,697人次，其中中国游客的数量增加86.9%。

欧洲游客数量占到三分之二，略增0.8%至266,295人次。

法国游客数量下降4.3%，但仍是最大的游客来源国，占游客总数的24.2%。

毛里求斯统计局预计2014年全年游客数量增加3.7%至1,030,000人次，收入上升9.7%至445亿毛里求斯卢比。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。