1-11月国企利润同比增8.2% 电力等行业增幅较高--中国财政部

路透北京12月19日 -中国财政部周四公布，1-11月国有企业累计实现利润总额同比增长8.2%，增幅有所放缓。期内电力、施工房地产和汽车等行业利润增幅较高，有色、煤炭和化工等行业利润降幅较大。

财政部并公布，1-11月国有企业累计实现营业总收入419,258.1亿元，同比增长11%；其中中央和地方国有企业营收增速分别为9.7%和13.1%。(完)