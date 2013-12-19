1-11月国企利润同比增8.2% 电力等行业增幅较高--中国财政部

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京12月19日 -中国财政部周四公布，1-11月国有企业累计实现利润总额同比增长8.2%，增幅有所放缓。期内电力、施工房地产和汽车等行业利润增幅较高，有色、煤炭和化工等行业利润降幅较大。
财政部网站刊登的新闻稿显示，1-11月国有企业累计实现利润总额21,484.1亿元；其中中央企业15,335.2亿元，同比增长11.2%。
地方国有企业利润增幅持续扩大，期内累计实现利润6,148.9亿元，同比增长1.5%。1-10月为增长1.1%。
财政部此前数据显示，1-10月国有企业累计实现利润同比增长10.1%，其中央企利润增长13.9%。
财政部并公布，1-11月国有企业累计实现营业总收入419,258.1亿元，同比增长11%；其中中央和地方国有企业营收增速分别为9.7%和13.1%。(完)
欲览详情，请点击财政部网站链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透上海4月14日 - 中国上海交易所与深圳交易所周五同时发布通知，正式确定于5月22日起修改回购计息方式，将到期购回价计息天数由名义天数修改为资金实际占款天数。
路透上海4月14日 - 中国证监会网站周五刊登通知表示，近日，针对炒作次新股和快进快出手法等恶性操纵市场行为，证监会部署了2017年专项执法行动第二批案件。目前，相关调查工作已经全面展开，部分重点案件已经取得重要突破。