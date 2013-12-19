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中国财经 | 2013年 12月 19日 星期四 18:53 BJT

1-11月国企利润同比增8.2% 电力等行业增幅较高--中国财政部

路透北京12月19日 -中国财政部周四公布，1-11月国有企业累计实现利润总额同比增长8.2%，增幅有所放缓。期内电力、施工房地产和汽车等行业利润增幅较高，有色、煤炭和化工等行业利润降幅较大。

财政部网站刊登的新闻稿显示，1-11月国有企业累计实现利润总额21,484.1亿元；其中中央企业15,335.2亿元，同比增长11.2%。

地方国有企业利润增幅持续扩大，期内累计实现利润6,148.9亿元，同比增长1.5%。1-10月为增长1.1%。

财政部此前数据显示，1-10月国有企业累计实现利润同比增长10.1%，其中央企利润增长13.9%。

财政部并公布，1-11月国有企业累计实现营业总收入419,258.1亿元，同比增长11%；其中中央和地方国有企业营收增速分别为9.7%和13.1%。(完)

欲览详情，请点击财政部网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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