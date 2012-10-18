营收不佳令投资者担心美国企业获利增长或接近尾声

焦点：中国银行业委外业务加杠杆套利难以为继 更关注资金安全
路透上海2月21日 - 中国央行今年力推去杠杆和完善宏观审慎评估(MPA)框架，令过去几年因宽松货币政策周期和资产荒而爆发式增长的委外业务明显放缓已成定局。银行通过委外加杠杆及期限错配套利的模式难以为继，而比起收益率，资金安全性开始普遍成为银行选择委外投顾首要考量。
路透波士顿10月17日电---全球经济疲弱,对多数美国企业第三季表现造成负面影响,eBay(EBAY.O),美国运通(American Express)(AXP.N),IBM(IBM.N)和德事隆(Textron)(TXT.N)等大企业或是营收不及华尔街预期,或是警告称假日临近之际支出在减少.
财报不佳令投资者担心,由於美国企业削减成本的空间所剩无几,而且客户支出愈发谨慎,所以持续一年的获利增长可能接近尾声.
一个较大担忧是年底的财政悬崖风险.
据汤森路透I/B/E/S,标准普尔500指数.SPX已公布财报的70家企业中,有54.3%营收不及预期.
企业业务疲弱的理由不胜枚举,一些企业指称是美国和欧洲需求下滑.直到最近美国才成为比较可靠的成长来源,欧洲则深入债务危机泥沼.
线上市集eBay财报优於预期,但分析师表示,业绩不够令人惊艳,而且对假期的展望保守,因零售业者之间价格竞争加剧.
全球最大的科技服务公司国际商业机器(IBM)的营收则连续第五次未达分析师的预期,第三季时营收减少了5%,因美国和加拿大的企业客户削减其设备和服务方面的支出.
晶片厂商英特尔(INTC.O)也表示,企业支出减少损及其营收,第三季时减少了5%.英特尔设定的第四季营收目标,也低於分析师的预测.
科技业的问题在一定程度上反应了企业欠缺信心,企业不愿做出重大的新投资,汽水厂商百事可乐(PepsiCo)和可口可乐(KO.N)所公布的营收也不如预期.
**致命弱点**
目前为止已公布财报的标普500指数企业中,有64.3%优於分析师下调後的预期.7月1日第三季开始时,分析师预计这些标普500指数成分股企业总获利料增加3.1%,但在10月1日时,这项预估值下修为减少2.1%.
"获利期望调降得那麽低,让人很容易就超过了,"Capital Financial Advisory Services总裁Keith Springer说,"一旦营收开始无法达标,而你的成本又无可减少的空间,我认为这就成了致命的弱点."
标普500指数周三.SPX温和上涨,若有更多企业营收未达预期,那麽今年以来股市上涨的格局将会顿失动力.标普500指数今年以来上涨了16%左右.
但并非所有人都那麽悲观.
"美国现在的经济情况已经比过去几年要好,"科技谘询公司Pund-IT总裁Charles King说."即便改变的力道可能不及我们的期待,它也正在改观."
但即使是那些获利优於华尔街预估的企业,例如保险公司UnitedHealth Group(UNH.N),也提醒投资人不要把2013年的期望设得太高.
"我们仍审慎看待2013年的获利表现,"UnitedHealth执行长Stephen Hemsley周二对投资人说,"我们预计2013年营收及每股盈余都会增长,但是要达到目前外界普遍预期的水平,我们认为将是相当大的挑战."
Fifth Third Asset Management高级资产组合经理Peter Klein说,也许执行长们压低2013年预期是明智的做法,因为想把利润率推得更高颇有难度.
"利润已经相当丰厚,"Klein说,"如果你的营收放慢,而你又已经尽可能地减少支出,那麽你想再提高获利恐怕也是力有未逮."(完)
--编译 王丽鑫/戴素萍/李婷仪;审校 程琳/石冠兰
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