营收不佳令投资者担心美国企业获利增长或接近尾声

路透波士顿10月17日电---全球经济疲弱,对多数美国企业第三季表现造成负面影响,eBay(EBAY.O),美国运通(American Express)(AXP.N),IBM(IBM.N)和德事隆(Textron)(TXT.N)等大企业或是营收不及华尔街预期,或是警告称假日临近之际支出在减少.

财报不佳令投资者担心,由於美国企业削减成本的空间所剩无几,而且客户支出愈发谨慎,所以持续一年的获利增长可能接近尾声.

一个较大担忧是年底的财政悬崖风险.

据汤森路透I/B/E/S,标准普尔500指数.SPX已公布财报的70家企业中,有54.3%营收不及预期.

企业业务疲弱的理由不胜枚举,一些企业指称是美国和欧洲需求下滑.直到最近美国才成为比较可靠的成长来源,欧洲则深入债务危机泥沼.

线上市集eBay财报优於预期,但分析师表示,业绩不够令人惊艳,而且对假期的展望保守,因零售业者之间价格竞争加剧.

全球最大的科技服务公司国际商业机器(IBM)的营收则连续第五次未达分析师的预期,第三季时营收减少了5%,因美国和加拿大的企业客户削减其设备和服务方面的支出.

晶片厂商英特尔(INTC.O)也表示,企业支出减少损及其营收,第三季时减少了5%.英特尔设定的第四季营收目标,也低於分析师的预测.

科技业的问题在一定程度上反应了企业欠缺信心,企业不愿做出重大的新投资,汽水厂商百事可乐(PepsiCo)和可口可乐(KO.N)所公布的营收也不如预期.

**致命弱点**

目前为止已公布财报的标普500指数企业中,有64.3%优於分析师下调後的预期.7月1日第三季开始时,分析师预计这些标普500指数成分股企业总获利料增加3.1%,但在10月1日时,这项预估值下修为减少2.1%.

"获利期望调降得那麽低,让人很容易就超过了,"Capital Financial Advisory Services总裁Keith Springer说,"一旦营收开始无法达标,而你的成本又无可减少的空间,我认为这就成了致命的弱点."

标普500指数周三.SPX温和上涨,若有更多企业营收未达预期,那麽今年以来股市上涨的格局将会顿失动力.标普500指数今年以来上涨了16%左右.

但并非所有人都那麽悲观.

"美国现在的经济情况已经比过去几年要好,"科技谘询公司Pund-IT总裁Charles King说."即便改变的力道可能不及我们的期待,它也正在改观."

但即使是那些获利优於华尔街预估的企业,例如保险公司UnitedHealth Group(UNH.N),也提醒投资人不要把2013年的期望设得太高.

"我们仍审慎看待2013年的获利表现,"UnitedHealth执行长Stephen Hemsley周二对投资人说,"我们预计2013年营收及每股盈余都会增长,但是要达到目前外界普遍预期的水平,我们认为将是相当大的挑战."

Fifth Third Asset Management高级资产组合经理Peter Klein说,也许执行长们压低2013年预期是明智的做法,因为想把利润率推得更高颇有难度.

"利润已经相当丰厚,"Klein说,"如果你的营收放慢,而你又已经尽可能地减少支出,那麽你想再提高获利恐怕也是力有未逮."(完)

--编译 王丽鑫/戴素萍/李婷仪;审校 程琳/石冠兰

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