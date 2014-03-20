“以房养老”保险开始征求意见 将在京沪等四城市试点--报载

路透上海3月20日 -中国面临着人口老龄化问题，“以房养老”作为完善社会养老保障机制的一种形式进入公众视野。上海证券报周四报导，保监会近日就相关内容开始征求意见，有望在北京、上海、广州、武汉四个城市开展试点。

报导引述保监会起草的征求意见稿称，上述保险产品的投保人群限定为60岁以上、拥有房屋完全独立产权的老年人。试点期间自正式文件发布之日起，至2016年3月31日止。

国务院在去年9月印发的《关于加快发展养老服务业的若干意见》明确提出，逐步放宽限制，鼓励和支持保险资金投资养老服务领域，开展老年人住房反向抵押养老保险试点等。

报导表示，根据保险公司对于投保人所抵押房屋增值的处理方式不同，试点产品将分为参与型反向抵押养老保险产品和非参与型反向抵押养老保险产品。

参与型产品，指保险公司可参与分享房屋增值收益，通过定期评估，对投保人所抵押房屋价值增长部分，依照合同约定在投保人和保险公司之间进行分配；非参与型产品，指保险公司不参与分享房屋增值收益，抵押房屋价值增长全部归属于投保人。

报导还引述业内专家认为，相较其他金融产品，这一险种落地的意义更加重大及深远。它不仅可以拓宽保险资金投资渠道，活跃保险产品市场，还可以增加二手房上市量，活跃房地产二级市场。

以房养老(Reverse Mortgage)也被称为住房反向抵押贷款或者倒按揭，是指老人将自己的产权房抵押出去，以定期取得一定数额养老金或者接受老年公寓服务的一种养老方式，在老人去世后，银行或保险公司收回住房使用权。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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