逆回购恢复一周单次操作 人行重在稳定市场信心

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
* 央行逆回购恢复一周单次操作，本周净投放290亿
* 中性偏紧政策基调并未发生改变
* 要加强与财政政策联动，也要更好引导预期
* 七天逆回购操作短期仍有望继续开展
* 后期资金变数多，央行扶助力度将随之增强
作者 曹巍浩
路透北京12月26日 -为安抚市场对年末流动性的担忧，中国央行公开市场本周恢复逆回购一周单次操作，单周净投放290亿元人民币。尽管中性偏紧的政策基调未发生改变，但因明年春节前资金变数仍较多，届时央行的扶助力度或将逐步增强。
市场人士预计，短期内七天期逆回购操作有望继续开展。而央行要进一步做好流动性管理，一方面要加强与财政政策的联动；另一方面，则要精进自身政策工具的使用，让市场主体更明确变化参数，更好引导预期。
“央行提到了财政支出进度，用短期因素来解释流动性为啥紧张，这时货币政策需要更有弹性，以避免压力，所以周二就做(逆回购)了，”国泰君安证券首席债券分析师徐寒飞称，“现在短期因素消失了，周四也就没必要再做了。”
业内人士周四稍早透露，央行公开市场今日将不进行任何操作，14天逆回购连续四周缺席。央行周二则是时隔两周意外重启七天期逆回购，规模290亿元。
“央妈的节奏比较像高峰时段开车的节奏，一脚油门一脚刹车，”一交易员做了一个很形象的比喻。
面对上周出现的资金困局，央行果断伸出援手“输血”，连续三天通过SLO(短期流动性调节工具)，累计向市场注入超过3,000亿元流动性。但央行同时强调，目前银行体系超额备付已逾1.5万亿元，为历史同期相对较高水平，并提示银行要合理调整资产负债结构。
北京一国有大行交易员亦表示，财政支出进度确为近期资金面的主要影响因素之一，央行只是在相机操作维持货币市场的基本稳定，中性趋紧的政策基调并未有丝毫改变。
徐寒飞则指出，是次流动性紧张对市场影响并不似6月“钱荒”时那般大，未来的压力或更多体现在信用债品种上。
欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选：r.reuters.com/dar65v
**与财政政策更好联动**
本周二起，随着财政支出迹象日趋明显，资金供给情况明显好转，利率亦从高位回落。虽不能排除财政资金投放和SLO助益的决定性作用，但七天逆回购时隔两周后重启对机构信心的支撑亦不可小觑。
相较SLO，逆回购操作更加公开透明，覆盖机构面也会更广，对机构心态稳定助益更大。有市场人士就称，“逆回购很重要，SLO其他机构都是事后知道，谁也不知道央妈想干嘛，只能捂钱。市场缺的不是钱，是信心。”
不过业内人士指出，后期资金面变数仍颇多，包括明年1月初存款准备金巨额补缴、财税缴款和春节假期现金需求等。随着这些因素的逐步展开，央行扶助力度有望逐步增强，但仍要观察其政策工具使用节奏与量级。
他们并表示，明确逆回购操作的具体触发条件，或为建立市场信心的根本之道。此举有益于将公开市场操作利率建设成新的基准利率，而不是让操作成为“猜心游戏”。
上述大行交易员并透露，从上周后期即可见财政支出露头，本周起数量逐步见涨，但仍低于往年量级。“我们感觉，央行跟财政部关于支出未来的投放节奏和量级没啥沟通，(央行)可能也是摸着规律来，两者联动的通道不是太顺畅。”
路透根据前11个月财政支出数据测算，若达到2013年全国财政预算目标，12月尚有2.44万亿元的财政资金待支出。但有了解情况的机构人士表示，年末财政支出力度或低于预期；其中，地方财政的支出进度慢于中央财政。
徐寒飞指出，财政支付未来或趋平滑投放，而央行操作更多地也会继续平滑资金摆布，削峰填谷。
中央财经大学财政学院梅阳教授则表示，今年节约财政支出抓得非常紧，支出不及预算可削减赤字，为未来国债发行量的减少打下基础。货币利率市场化是趋势，期间财政和货币政策更好搭配是必要的。
“货币稳健而不放松，就是偏紧；财政政策虽说是积极，但并未特别扩张，”梅阳称，“财政实际执行中还是偏紧的，要想怎么积极，往哪儿投的问题。既要保增长，还得调结构。现在更多地在考虑可持续性，强刺激的后遗症太多。”
央行公开市场操作年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。而自10月起，逆回购操作方面，七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 (周二) --
(周四) --
逆回购 (周二) 290
(周四) --
央票到期 --
央票到期续做 --
正回购到期 --
逆回购到期 --
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净投放 290(完)
(审校 张喜良)
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