逆回购恢复一周单次操作 人行重在稳定市场信心

* 央行逆回购恢复一周单次操作，本周净投放290亿

* 中性偏紧政策基调并未发生改变

* 要加强与财政政策联动，也要更好引导预期

* 七天逆回购操作短期仍有望继续开展

* 后期资金变数多，央行扶助力度将随之增强

作者 曹巍浩

路透北京12月26日 -为安抚市场对年末流动性的担忧，中国央行公开市场本周恢复逆回购一周单次操作，单周净投放290亿元人民币。尽管中性偏紧的政策基调未发生改变，但因明年春节前资金变数仍较多，届时央行的扶助力度或将逐步增强。

市场人士预计，短期内七天期逆回购操作有望继续开展。而央行要进一步做好流动性管理，一方面要加强与财政政策的联动；另一方面，则要精进自身政策工具的使用，让市场主体更明确变化参数，更好引导预期。

“央行提到了财政支出进度，用短期因素来解释流动性为啥紧张，这时货币政策需要更有弹性，以避免压力，所以周二就做(逆回购)了，”国泰君安证券首席债券分析师徐寒飞称，“现在短期因素消失了，周四也就没必要再做了。”

业内人士周四稍早透露，央行公开市场今日将不进行任何操作，14天逆回购连续四周缺席。央行周二则是时隔两周意外重启七天期逆回购，规模290亿元。

“央妈的节奏比较像高峰时段开车的节奏，一脚油门一脚刹车，”一交易员做了一个很形象的比喻。

面对上周出现的资金困局，央行果断伸出援手“输血”，连续三天通过SLO(短期流动性调节工具)，累计向市场注入超过3,000亿元流动性。但央行同时强调，目前银行体系超额备付已逾1.5万亿元，为历史同期相对较高水平，并提示银行要合理调整资产负债结构。

北京一国有大行交易员亦表示，财政支出进度确为近期资金面的主要影响因素之一，央行只是在相机操作维持货币市场的基本稳定，中性趋紧的政策基调并未有丝毫改变。

徐寒飞则指出，是次流动性紧张对市场影响并不似6月“钱荒”时那般大，未来的压力或更多体现在信用债品种上。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选：r.reuters.com/dar65v

**与财政政策更好联动**

本周二起，随着财政支出迹象日趋明显，资金供给情况明显好转，利率亦从高位回落。虽不能排除财政资金投放和SLO助益的决定性作用，但七天逆回购时隔两周后重启对机构信心的支撑亦不可小觑。

相较SLO，逆回购操作更加公开透明，覆盖机构面也会更广，对机构心态稳定助益更大。有市场人士就称，“逆回购很重要，SLO其他机构都是事后知道，谁也不知道央妈想干嘛，只能捂钱。市场缺的不是钱，是信心。”

不过业内人士指出，后期资金面变数仍颇多，包括明年1月初存款准备金巨额补缴、财税缴款和春节假期现金需求等。随着这些因素的逐步展开，央行扶助力度有望逐步增强，但仍要观察其政策工具使用节奏与量级。

他们并表示，明确逆回购操作的具体触发条件，或为建立市场信心的根本之道。此举有益于将公开市场操作利率建设成新的基准利率，而不是让操作成为“猜心游戏”。

上述大行交易员并透露，从上周后期即可见财政支出露头，本周起数量逐步见涨，但仍低于往年量级。“我们感觉，央行跟财政部关于支出未来的投放节奏和量级没啥沟通，(央行)可能也是摸着规律来，两者联动的通道不是太顺畅。”

路透根据前11个月财政支出数据测算，若达到2013年全国财政预算目标，12月尚有2.44万亿元的财政资金待支出。但有了解情况的机构人士表示，年末财政支出力度或低于预期；其中，地方财政的支出进度慢于中央财政。

徐寒飞指出，财政支付未来或趋平滑投放，而央行操作更多地也会继续平滑资金摆布，削峰填谷。

中央财经大学财政学院梅阳教授则表示，今年节约财政支出抓得非常紧，支出不及预算可削减赤字，为未来国债发行量的减少打下基础。货币利率市场化是趋势，期间财政和货币政策更好搭配是必要的。

“货币稳健而不放松，就是偏紧；财政政策虽说是积极，但并未特别扩张，”梅阳称，“财政实际执行中还是偏紧的，要想怎么积极，往哪儿投的问题。既要保增长，还得调结构。现在更多地在考虑可持续性，强刺激的后遗症太多。”

央行公开市场操作年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。而自10月起，逆回购操作方面，七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) 290

(周四) --

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

净投放 290(完)

(审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。