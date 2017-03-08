美国国务卿蒂勒森下周首访亚洲 讨论朝鲜导弹试射等议题

路透华盛顿3月7日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)下周将首次出访亚洲并与高级官员会面，讨论最近的朝鲜导弹试射及美国在该地区的经济与安全利益。

他将于3月15日抵达日本，接着在3月17日前往韩国，然后3月18-19日访问中国。

在此之前，朝鲜进行了最新一次的导弹试射，朝鲜领导人金正恩的同父异母长兄在马来西亚遇刺身亡，让亚洲地区的安全形势显得更加紧迫。

美国总统特朗普在竞选时誓言要严厉对待朝鲜，当前局面正在考验他的决心。特朗普的助手们正在加紧完成关于如何应对朝鲜导弹及核威胁的战略评估。

特朗普曾就贸易、南海等问题指责中国，并认为中国无意抑制发展核武器的朝鲜。

上月，特朗普与中国国务委员杨洁篪举行了其上任以来的首个面对面会谈。白宫当时表示，这是商讨双方共同安全利益的契机，也可能是促成特朗普同中国国家主席习近平进行会面的一个契机。

中国外交部长王毅与美国国务卿蒂勒森上月于德国在二十国集团(G20)外长会议的间隙进行了会面。

王毅周三在中国两会记者会上称：“我觉得蒂勒森国务卿是一个愿意倾听的人，也是一个可以深度沟通的人。我相信我们之间能够建立良好的工作关系，一起为中美关系的健康发展共同合作。”(完)