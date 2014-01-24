雷诺与日产整合生产和研发--日经

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透东京1月24日 -日本经济新闻周五报导，日产汽车(7201.T)和雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)将整合生产和研发部门，此举有望每年为两家公司节省超过4,000亿日圆(38.6亿美元)。
这一计划标志着两家公司迄今在整合资源方面的最大进展。长期合作的两家公司一直难以实现这一目标。
报导称，首先，雷诺-日产联盟最早将从4月起任命一名经理管理两家公司的生产部门，此后将对研发部门进行类似的整合。目前，两家公司的双料执行长戈恩担任联盟负责人。
据报导，按照整合计划，两家公司可以使用共享零部件和同一家工厂组装汽车。
日经报导称，日产和雷诺汽车首先将在他们的印度合资公司采取此一新结构，最快是在2015年，到2020年扩展到超过10个国家。
报导称，雷诺-日产联盟一共在全球拥有近50家工厂，计划将俄罗斯关系企业Avtovaz(AVAZ.MM)纳入该计划。
日产对关于联盟未来计划和项目的揣测拒绝置评。
雷诺-日产结盟于1999年，称2012年新节省成本26.9亿欧元(36.8亿美元)，2011年节省成本17.5亿欧元。
(编译 朱晓军/田建华; 审校 李春喜/张若琪)
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