雷诺与日产整合生产和研发--日经

路透东京1月24日 -日本经济新闻周五报导，日产汽车(7201.T)和雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)将整合生产和研发部门，此举有望每年为两家公司节省超过4,000亿日圆(38.6亿美元)。

这一计划标志着两家公司迄今在整合资源方面的最大进展。长期合作的两家公司一直难以实现这一目标。

报导称，首先，雷诺-日产联盟最早将从4月起任命一名经理管理两家公司的生产部门，此后将对研发部门进行类似的整合。目前，两家公司的双料执行长戈恩担任联盟负责人。

据报导，按照整合计划，两家公司可以使用共享零部件和同一家工厂组装汽车。

日经报导称，日产和雷诺汽车首先将在他们的印度合资公司采取此一新结构，最快是在2015年，到2020年扩展到超过10个国家。

报导称，雷诺-日产联盟一共在全球拥有近50家工厂，计划将俄罗斯关系企业Avtovaz(AVAZ.MM)纳入该计划。

日产对关于联盟未来计划和项目的揣测拒绝置评。

雷诺-日产结盟于1999年，称2012年新节省成本26.9亿欧元(36.8亿美元)，2011年节省成本17.5亿欧元。

(编译 朱晓军/田建华; 审校 李春喜/张若琪)

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