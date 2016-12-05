富力地产拟与Caesars合资发展韩国赌场度假村 并获住宅土地

路透香港12月5日 - 中国房地产商--广州富力地产股份有限公司(2777.HK)周一称，拟与美国博彩娱乐控股公司Caesars Entertainment Corp(CZR.O)合资发展于韩国的赌场度假村项目，并可额外获得毗邻住宅土地。

据公告，富力地产旗下富力香港与Caesars的美国子公司Caesars Korea Holding Company订立协议，双方将成立一家各占50%股权的合营公司以向第三方收购项目公司LOCZ Korea Corporation，藉此取得仁川永宗岛的综合度假村项目。

富力香港与Caesars各自向合营公司初始出资3,050万美元，此外，两间公司各自可能作出的进一步股权出资最多为1.1亿美元。

富力地产表示，有关协议进一步提升其发展和营运以娱乐为主的度假村之能力，同时亦可额外取得毗邻综合度假村地盘面积50,806平方米的可发展土地，供建设住宅项目。由于地块位置优越，预计将为公司带来丰厚的销售和投资回报。

综合度假村位于永宗岛东北部美缎城，为自由经济区之一，距仁川国际机场约10-15分钟车程，项目总发展建筑面积超过17万平方米，预期于2020年落成，设施包括酒店、会议中心及仅开放予外国人的娱乐场。

该项目原本由力宝(0226.HK)与Caesars合资发展，惟力宝于今年3月宣布寻求退出有关项目，主要考虑到北亚博彩业前景及环球经济波动。

富力地产周一收升0.5%，报9.99港元。（完）

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