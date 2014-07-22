莱茵金属与中国华域汽车建立第四家合资企业--报导

路透法兰克福7月22日 - 莱茵金属(Rheinmetall)(RHMG.DE)执行长Armin Papperger向德国商报表示，该公司计划将一个制造铝制发动机组的部门转入与华域汽车(600741.SS)的合资企业，以便扶助汽车业务的增长。

“我们将把子公司KS Aluminium-Technologie转到与华域汽车的合资企业中，”德国商报在周二发布的访谈中引述Papperger称。

该报称，华域汽车将向新合资企业注入资本，华域汽车约60%的股份由上汽集团(600104.SS)所有。新企业中，中德双方股份比为50%-50%。

莱茵金属和华域汽车已建立了三家合资企业，主要生产活塞、汽缸盖等产品。

KS Aluminium-Technologie拥有约1,000名员工，年营收2亿欧元(2.705亿美元)。(完)

(编译 朱晓军；审校 于春红)

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