EQT以67亿美元购Rice Energy 缔造美国最大天然气生产商

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月19日 - EQT(EQT.N)将挤下埃克森美孚(Exxon Mobil)，成为美国最大的天然气生产商。该公司周一表示，已同意以67亿美元收购阿帕拉契油气公司Rice Energy (RICE.N)。
这将把Marcellus和Utica页岩地层的两大生产商结合在一起。这两个页岩地层绵延在宾夕法尼亚州和俄亥俄州的大部分地区，而且很适合向整个美国东北部地区供应天然气。
Rice Energy并将向EQT提供技术专长，后者自2009年以来便在Marcellus营运。
“比起Marcellus/Utica业界领导厂商所使用的压裂技术，EQT的技术落后了10年，”能源顾问公司Atlas Consulting执行长Dallas Salazar表示。“EQT需要很多，而Rice能够大大满足其需求。”
技术进步使得企业能够在更长距离内进行水平钻探，让含有页岩气储层的毗邻地块更具吸引力。平均而言，这宗并购将使EQT在宾夕法尼亚州两个县的水平钻探能力提高50%。
由于供应充裕，美国天然气价格仍处于低位，这时控制成本就非常重要。2017年迄今，Henry Hub美国指标天然气均价为每百万英热单位3.02美元，远低于10年均值4.42美元。
EQT称，合并后将节省成本25亿美元，而且将Rice部分中游资产并入管线业务EQT Midstream Partners(EQM.N)会有益处。瑞穗分析师估计，这些资产价值13亿美元。
这笔拟议的交易定于第四季完成，是EQT进行的最大交易，能将其2017年平均销量提高13亿立方英尺当量/日，令Marcellus油田的核心面积增加187,000英亩，至670,000英亩。
EQT向Rice Energy股东的出价为每股5.30美元现金加0.37股EQT股份，相当于每股Rice Energy股份27.04美元。路透计算显示，该报价较Rice Energy周五收盘价溢价37.3%。
Rice Energy股价周一大涨24.8%，收报24.57美元。EQT股价下跌9%至53.51美元。(完)
(编译 戴素萍/杜明霞；审校 王颖/白云)
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