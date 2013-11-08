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中国财经 | 2013年 11月 8日 星期五 17:31 BJT

中国证监会批复粳稻期货合约挂牌

路透上海11月8日 -中国证监会周五在官方微博上称，同意郑州商品交易所挂牌交易粳稻期货合约，具体上市时间将根据市场状况及准备工作的进展情况确定。

证监会发言人在10月的发布会上表示，已批准粳稻等四个品种上市交易。此次对挂牌粳稻合约的批复，意味着该品种离正式上市更近一步。

根据郑商所公布的粳稻期货合约草案，粳稻期货的交易代码分别为JR，交易单位为20吨/手，最小变动价位为1元人民币/吨，最低交易保证金为合约价值的5%。(完)

欲浏览批复原文,请点选新浪微博链接:(www.weibo.com/csrcfabu)

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