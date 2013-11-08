中国证监会批复粳稻期货合约挂牌

沪深证交所两融余额周四增11.2亿元至9,286.4亿元
路透上海4月7日 - 中国股市沪综指周四收升0.33%。沪深证交所融资融券余额当日增加11.2亿元人民币；两市两融余额为9,286.4亿元。
路透上海11月8日 -中国证监会周五在官方微博上称，同意郑州商品交易所挂牌交易粳稻期货合约，具体上市时间将根据市场状况及准备工作的进展情况确定。
证监会发言人在10月的发布会上表示，已批准粳稻等四个品种上市交易。此次对挂牌粳稻合约的批复，意味着该品种离正式上市更近一步。
根据郑商所公布的粳稻期货合约草案，粳稻期货的交易代码分别为JR，交易单位为20吨/手，最小变动价位为1元人民币/吨，最低交易保证金为合约价值的5%。(完)
欲浏览批复原文,请点选新浪微博链接:(www.weibo.com/csrcfabu)
(发稿 丁琦；审校 张喜良)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月7日 - 中国股市沪综指周四收升0.33%。沪深证交所融资融券余额当日增加11.2亿元人民币；两市两融余额为9,286.4亿元。
路透北京4月7日 - 中国社会科学院国家金融与发展实验室发布报告称，最新估算数据显示2016年非金融企业部门的杠杆率比2015年下降一个百分点，表明处于不断攀升趋势的企业杠杆率得到暂时遏制；不过同期居民部门杠杆率上升近五个百分点，水平较高。
路透上海4月7日 - 中国将在河北省设雄安新区令该地区上市公司动向颇受关注，国内大型房地产企业--华夏幸福周五公告称，结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司或其境外全资子公司拟在境外发行不超过10亿美元（或等额离岸人民币或其他外币）债券。