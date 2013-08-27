中国富裕人群更多关注海外住宅市场 伦敦等地成热门--仲量联行

路透上海8月27日 - 全球领先的房地产服务公司仲量联行(JLL.N)周二发布最新分析报告称，在国内经济增速放缓、房地产调控政策影响以及人民币升值等多重因素影响下，中国高净值人群更多关注海外住宅市场投资以实现资产保值增值，而英国伦敦、美国纽约等地成为海外投资热门目的地。

据仲量联行方面介绍，中国高净值人群(个人可投资资产1,000万元人民币)人数正在快速增长，据第三方机构贝恩估计，今年可能突破80万人。这些富裕人群的海外投资需求之一就是海外置业，海外置业的热门城市除伦敦和纽约外，还包括美国旧金山和洛杉矶、加拿大温哥华以及澳大利亚的悉尼和墨尔本。

仲量联行上海国际住宅部总监刘艺淇指出，越来越多富人投资海外住宅有多方面原因，包括国内房产限购抑制了投资需求、国内股市低迷、国内债市投资工具缺乏以及人民币近年来快速升值。

当然，一些发达国家的住宅市场相较国内亦有一些优势。据她介绍，海外住宅往往具有永久产权或长达199年的长期租赁权，租金回报率高、居住环境舒适、保值增值空间大以及方便子女海外留学等。

她以伦敦市场举例说，目前伦敦住宅的租金年回报率在4-6%，上海仅2-3%，而伦敦当地贷款利率在3-4%，因此在当地以租还贷完全可行。

在仲量联行经手的大陆客户购买伦敦住宅案例中，85%客户以投资为目的，总价25-75万英镑的中端物业占主流，而且客户往往充分利用贷款杠杆，贷款比例大多在五成至七成五。

自2005年以来，仲量联行在亚太地区仅伦敦住宅项目的销售已超过100亿英镑，仅去年就实现26亿英镑。而在亚洲赴欧美国家购入住宅的人群中，来自大陆的约占十分之一。仲量联行今年在上海成立了国际住宅部，为大陆富裕人群海外置业提供服务。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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