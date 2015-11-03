研究称瑞士、香港和美国的财务透明度全球最差

据税收正义网（TJN）周一发布的研究，在打击允许富人逃税或者隐藏金钱的财务秘密方面，瑞士、香港和美国的记录全球最差。TJN指出，有多达32万亿美元的私人财富被藏于避税天堂，未纳税或者几乎未纳税。TJN称，每年跨境流动的非法资金估计超1万亿美元。路透