世行首席经济学家：富裕国家应允许通胀上升

路透华盛顿3月19日 - 世界银行首席经济学家周二表示，工业化国家应考虑让通胀暂时升至4%左右，以解决庞大的公共债务。此前已有一些知名经济学家呼吁增加对通胀的容忍度。

“我越发感觉，让工业化国家的通胀在可控的情况下升至一定水平可能有一定的道理，”世行首席经济学家Kaushik Basu在智库全球发展中心讲话时表示。

“通胀是抵消掉部分债务的一个办法...可以将通胀目标设为4%左右几年,然后再拉低通胀,"他补充说.

他承认通胀很难降低,但让通胀上升几年有助于降低总债务成本.

国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德2010年曾表示，考虑到失业和低增长的严重程度，美国联邦储备委员会(美联储,FED)2%的通胀率目标太低。前IMF首席经济学家罗戈夫也支持这种观点。

美联储主席伯南克则对让将目标通胀率超过2%的想法予以回击,他2012年2月2日在国会提供证词时说：“我们不寻求更高的通胀率，我们不想让通胀率上升，我们也不能容忍通胀率上升。”

Basu说全球经济正在经历一个结构性转移，到2015年增长提速时，新兴市场经济体将“明显处于主导地位”。

“经济动荡和增长放缓至少会再持续两年，延续到2015年初，”他表示，并称：“在此之前，我们会继续看到全球动荡，在某些地区出现滞涨倾向和衰退状况。”(完)

(编译 李春喜; 审校 王洋)

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