部分企业界高层支持奥巴马向富人增税提议

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透华盛顿11月28日电---包括高盛(GS.N)、德勤(众信, Deloitte Touche)等公司高层在内约14位企业领袖周三与美国总统奥巴马会面,表达了对以提高富人所得税等方法来解决美国财政问题的支持.
这些企业界领袖还包括雅虎(YHOO.O)、Comcast Corp (CMCSA.O)、美国酒店联锁营运商万豪国际(Marriott International)MAR.N的高层,他们在白宫与奥巴马讨论了"财政悬崖"的解决方案.
奥巴马与企业界接触是为了寻求对其提议的支持.奥巴马有意延长对中产阶级的减税优惠,并对家庭年收入超过25万美元者加税.
与会的企业高层说,美国两党领袖必须互相妥协,而且他们暗示支持政府对像他们这样的高收入者增税.
奥巴马周二与小型企业的高层会面,并计画周五访问宾州的一家小企业,为他的提案争取支持.(完)
--编译 李婷仪;审校 李春喜/程琳
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