新闻人物：渣打首席财务官因伊朗交易案成为焦点

路透伦敦8月14日电---渣打银行(STAN.L)首席财务官麦定思(Richard Meddings)看起来是彻头彻尾的传统英国银行家,但他做事可不怕标新立异.

他曾组织过一次晚宴,赴宴的客人到场後却看不见主人在哪,甚至连盘中的美食也看不见.

这家伦敦餐厅处於一片黑暗之中,麦定思就想让客人感受一下盲人的感觉.他是一项防止失明的慈善事业的支持者.

上周,他成为欧洲曝光率最高的银行家之一.当时,美国当局对渣打与伊朗之间的交易施压,对此有一句很有煽动性的评论,据信出自他的口中.

与麦定思共过事的人表示,做出强烈反应,很符合这位54岁足球迷的风格.

麦定思的一名前同事将其称为"总部里面的完美人士".他2002年加入渣打,2006年起担任财务主管,与首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)有密切的工作往来.

若冼伯德离开渣打,麦定思被看作是可能的接班人;最近他又被认为是巴克莱(BARC.L)首席执行官这一空缺职位的潜在人选.

上周纽约银行监管机构指责渣打隐匿与伊朗交易相关的2,500亿美元,令该行陷入动荡.渣打周二同意支付3.4亿美元与该机构达成和解.

路透周六报导,2006年渣打高层讨论了内部一份有关该行对制裁规定应对太慢的警告,麦定思是这四名高层之一.

纽约监管机构上周发布的命令中援引了渣打纽约分行行长的话,称这四名高层之一对有关伊朗交易的忧虑回应道:"你们这些可恶的美国佬.你们凭什麽不让我们其他国家跟伊朗做生意啊."

时任渣打美国业务首席执行官的Ray Ferguson也参加了那次会议,他後来告诉路透那名高管就是麦定思.

不过Ferguson表示,虽然麦定思爆过粗口,但之後并未提及与伊朗交易事宜.路透认为那位纽约分支高管是Michael McVicker,美国合规部门负责人.

通过电话联系不到麦定思,发给他的电子邮件也未回复,但其周二通过发言人否认曾说过那些话."他自己说并没有说过那些,"该发言人称,其还强调,关於那次谈话没有书面记录.

曾与麦定思共事的其他人表示,在他幽默感和冷峻外表掩盖下的是间或发作的火爆脾气,一旦爆发能让美国监管人员震惊.

麦定思曾经因为和冼伯德成功管理渣打而获得不菲报酬.渣打业务聚焦于亚洲地区,令该行安然度过金融危机最糟糕的阶段,连续10年录得创纪录获利.

麦定思去年的基本工资为130万美元,薪酬总计240万美元,其中一部分为递延股票,取决於将来的表现.包括前几年的递延奖金(同样可以追回)在内,其薪酬总额为560万美元.(完)

--编译 张涛/程琳/王兴亚;审校 隋芬

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