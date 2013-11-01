美参议员谢尔比警告不要拖延对叶伦提名的表决

路透华盛顿10月31日 - 参议院金融委员会资深议员共和党人谢尔比(Richard Shelby)周四表示，如果没有什么让人不安的事情爆出，他反对以拖延办法来阻挠对叶伦出任美国联邦储备委员会(美联储)主席的提名。

“我认为我不会阻挠对美联储主席的任命，除非有什么非常可怕的事情爆出，”他在接受ReutersInsider访问时说。“但这并不是说我不会提出批评、投反对票或采取反对立场。”

谢尔比持什么看法非常重要，因为民主党要想将叶伦的提名付诸参议院表决，还需要五张共和党人的支持票，才能扫清程序上的障碍。一旦提名进入表决，只需获得简单多数便可获得确认。

民主党与共和党分别控制参议院55和45个席位。

“我不相信我们有过以拖延方式阻挠美联储主席任命的事情，”谢尔比在与叶伦进行大约40分钟的会晤后不久说道。“这个职位实在是太重要了。这并不是说我没有投过反对票。我投过的。我也投过支持票。”

不过并非全体共和党议员都支持谢尔比的观点。

参议员RandPaul表示，他打算“拖延”对叶伦的提名，直到参议院领袖同意对他提出的一项议案进行投票。这项议案要求开放美联储货币政策决定供国会审查。

参议员LindseyGraham也誓言将设法阻挠白宫的提名，除非奥巴马政府提供更多有关2012年美国外交官在利比亚班加西遇袭的信息。

虽然谢尔比称应当以投票方式决定对叶伦的提名，但他明确表示对提名感到担心。不过他又表示，现在说他会投什么票还为时过早。

叶伦的提名在提交参议院投票前先由金融委员进行审查。该委员会考虑在11月14日召开一场听证会。(完)

(编译 郑茵 审校 孙茉莉)

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