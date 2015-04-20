卡地亚手表香港售价下调5%

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透苏黎世4月17日 - 历峰集团（Richemont）旗下的旗舰品牌卡地亚周五在电邮声明中称，将卡地亚手表在香港的售价调降5%。
受美元升值、欧元疲软以及瑞郎在今年早些时候升值影响，包括巴宝莉、香奈儿、百达翡丽在内的一些奢侈品品牌采取措施，对世界各地的产品售价进行统一化调整。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。