卡地亚手表香港售价下调5%

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透苏黎世4月17日 - 历峰集团（Richemont）旗下的旗舰品牌卡地亚周五在电邮声明中称，将卡地亚手表在香港的售价调降5%。
受美元升值、欧元疲软以及瑞郎在今年早些时候升值影响，包括巴宝莉、香奈儿、百达翡丽在内的一些奢侈品品牌采取措施，对世界各地的产品售价进行统一化调整。（完）
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。