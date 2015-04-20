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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 11:50 BJT

卡地亚手表香港售价下调5%

(本文由路透中文网编译提供)

路透苏黎世4月17日 - 历峰集团（Richemont）旗下的旗舰品牌卡地亚周五在电邮声明中称，将卡地亚手表在香港的售价调降5%。

受美元升值、欧元疲软以及瑞郎在今年早些时候升值影响，包括巴宝莉、香奈儿、百达翡丽在内的一些奢侈品品牌采取措施，对世界各地的产品售价进行统一化调整。（完）

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