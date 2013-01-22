欧洲奢侈品厂商Richemont称中国需求放缓 引发业内担忧

路透巴黎/苏黎世1月21日 - 卡地亚(Cartier)手表制造商RichemontCFR.VX称,亚太地区销售增长已陷于停顿,重燃对一直以来推动奢侈品销售的亚太市场的担忧.

Richemont股价周一大跌逾6%,因其公布的第四季集团营收增幅低于预期.Richemont是全球第二大奢侈品公司.

其它奢侈品股票亦受其拖累下跌,包括全球最大奢侈品公司LVMH(LVMH.PA)及其同业手表制造商SwatchUHR.VX.奢侈品类股年初以来原本保持着涨势,因寄望中国需求复苏.

"目前阶段,尚不清楚商业模式将会怎么发展,也不知道亚太地区业务近期将会进展如何,"Richemont在声明中称.

据咨询公司贝恩称,全球奢侈品消费有四分之一来自中国购物者,去年超过美国消费者成为全球最大的奢侈品购买群体.

一些分析师指出,尽管投资者对Richemont逊于预期的营收感到紧张,但该公司可能也表现得过于谨慎.

由于中国进行十年一次的政府换届,且当局打击腐败行为,中国需求去年下半年有所放缓.

但分析师预期,今年2月中国将迎来农历新年,3月将召开两会,第一季需求将会反弹.

Richemont第四季营收增长5%至28.6亿欧元(38亿美元),低于路透预估增幅7.6%,因之前销售畅旺的亚太地区增长为零.(完)

(编译 白云; 审校 程琳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。