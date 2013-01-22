欧洲奢侈品厂商Richemont称中国需求放缓 引发业内担忧

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透巴黎/苏黎世1月21日 - 卡地亚(Cartier)手表制造商RichemontCFR.VX称,亚太地区销售增长已陷于停顿,重燃对一直以来推动奢侈品销售的亚太市场的担忧.
Richemont股价周一大跌逾6%,因其公布的第四季集团营收增幅低于预期.Richemont是全球第二大奢侈品公司.
其它奢侈品股票亦受其拖累下跌,包括全球最大奢侈品公司LVMH(LVMH.PA)及其同业手表制造商SwatchUHR.VX.奢侈品类股年初以来原本保持着涨势,因寄望中国需求复苏.
"目前阶段,尚不清楚商业模式将会怎么发展,也不知道亚太地区业务近期将会进展如何,"Richemont在声明中称.
据咨询公司贝恩称,全球奢侈品消费有四分之一来自中国购物者,去年超过美国消费者成为全球最大的奢侈品购买群体.
一些分析师指出,尽管投资者对Richemont逊于预期的营收感到紧张,但该公司可能也表现得过于谨慎.
由于中国进行十年一次的政府换届,且当局打击腐败行为,中国需求去年下半年有所放缓.
但分析师预期,今年2月中国将迎来农历新年,3月将召开两会,第一季需求将会反弹.
Richemont第四季营收增长5%至28.6亿欧元(38亿美元),低于路透预估增幅7.6%,因之前销售畅旺的亚太地区增长为零.(完)
(编译 白云; 审校 程琳)
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