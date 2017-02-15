里奇蒙联储总裁拉克尔称市场低估了美联储未来的升息速度

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透特拉华州纽沃克2月14日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)一名强硬派官员周二表示，美联储加息的速度需要快于当前市场的预期，因为，尽管特朗普政府的新政策存在不确定性，但势必会迫使美联储采取相应的行动。
里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在预先准备好的讲稿中称，“利率上升速度需要比现在市场预期的更快，”拉克尔长期支持偏紧的货币政策，他将在9月退休。
他补充称，“目前围绕着财政政策的不确定性高企，特别是可能会有大规模的财政刺激，意味着我们下次应该尽早升息，以降低未来不得不以更快速度升息的相关风险。”
拉克尔称，特朗普财政政策将给美国经济造成的影响存在“高度不确定性”，而美国经济目前接近充分就业；拉克尔今年在美联储决策小组中没有投票权。(完)
(编译 张明钧; 审校 母红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
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