桑托伦退选 罗姆尼料可赢得美共和党提名

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透宾州盖堤兹堡4月10日电---前宾夕法尼亚州参议员桑托伦(Rick Santorum)周二退出美国共和党总统候选人党内角逐,前马萨诸塞州州长罗姆尼(Mitt Romney)料可笃定获得党内提名.
桑托伦在民调及募款方面均落後罗姆尼,桑托伦对记者表示将停止竞选活动,实际上形同结束争取党内提名.共和党总统候选人将与现任总统民主党的奥巴马在11月6日争夺白宫宝座.(完)
--编译 李婷仪;审校 沈以文
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透北京3月1日 - 中国广东省深圳市中级法院周二判决香港中旅（集团）有限公司原副董事长王帅廷受贿、贪污案，一审宣判被告人因构成受贿罪、贪污罪，依法数罪并罚，执行有期徒刑16年，并处罚金120万元人民币。
路透华盛顿2月28日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。