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时事要闻 | 2012年 4月 11日 星期三 15:23 BJT

桑托伦退选 罗姆尼料可赢得美共和党提名

路透宾州盖堤兹堡4月10日电---前宾夕法尼亚州参议员桑托伦(Rick Santorum)周二退出美国共和党总统候选人党内角逐,前马萨诸塞州州长罗姆尼(Mitt Romney)料可笃定获得党内提名.

桑托伦在民调及募款方面均落後罗姆尼,桑托伦对记者表示将停止竞选活动,实际上形同结束争取党内提名.共和党总统候选人将与现任总统民主党的奥巴马在11月6日争夺白宫宝座.(完)

--编译 李婷仪;审校 沈以文

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