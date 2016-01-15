英国演员艾伦·里克曼去世 曾在《哈利·波特》中饰演“斯内普”教授

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透伦敦1月14日 - 英国演员艾伦·里克曼患癌症去世，享年69岁。他曾在《哈利·波特》中饰演“斯内普”教授。
他的家庭称，他在家人和朋友的陪伴中去世。
“艾伦是我的朋友，写这些很不容易，因为我刚刚与他告别，”曾与里克曼在几部影片中合作的英国女星艾玛·汤普森称，他们合作的影片包括《真爱至上》。
“他是最好的演员和导演之一。我曾迫不及待地想看他的下一部作品，”她在声明中称。“最重要的是，他是罕见和独一无二的一个人，我们再也看不到和他一样的人了。”
里克曼曾获金球奖和艾美奖。很多演员对他的离世表示哀悼。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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