3月伦敦中心区房价下滑 受英退和交易成本因素影响--RICS

路透伦敦4月13日 - 周四公布的调查显示，伦敦中心区的房屋价格出现2009年以来范围最广的下跌，因英国退欧的不确定性以及交易成本偏高，抑制对伦敦高端房地产的需求。

皇家测量师学会(RICS)表示，整体而言，英国房价在3月温和上涨。

RICS称，3月房价差值为正22，与2月下修后的数值持平，且是2016年9月以来最低。

“英国楼市仍缺乏动力，3月份新买家垂询以及成交情况都停滞，”RICS称。

伦敦之外，自去年年底以来价格动力增强。

但在伦敦，中心区的房价出现下降，因购买二套房以及价值100万英镑(125万美元)以上的房产购置税大幅提高，并且英国一旦2019年退出欧盟前景也不确定。

官方数据显示，2月伦敦房价同比增长3.7%，创下近五年来最慢增速。

“伦敦中心的高端房产销售仍面临压力，而住宅市场继续受到库存不足的支撑，”RICS的首席分析师Simon Rubinsohn称。

“暂时难以看到有任何导致市场转变的重大动力，成交量趋平也体现了这一点，”他补充称。

RICS调查的会员遍及整个英国，但称伦敦地区的房价更好地体现了伦敦中心区而非郊区的趋势。

多数分析师预期，由于薪资水平跟不上通胀步伐，英国房价在2017年将进一步承压，不过很少有人预期房价下跌。

RICS称，其大多数会员预计未来12个月房价将上涨。(完)