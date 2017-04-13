3月伦敦中心区房价下滑 受英退和交易成本因素影响--RICS

日本政府5月经济月报维持整体评估不变 称经济温和复苏
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
路透伦敦4月13日 - 周四公布的调查显示，伦敦中心区的房屋价格出现2009年以来范围最广的下跌，因英国退欧的不确定性以及交易成本偏高，抑制对伦敦高端房地产的需求。
皇家测量师学会(RICS)表示，整体而言，英国房价在3月温和上涨。
RICS称，3月房价差值为正22，与2月下修后的数值持平，且是2016年9月以来最低。
“英国楼市仍缺乏动力，3月份新买家垂询以及成交情况都停滞，”RICS称。
伦敦之外，自去年年底以来价格动力增强。
但在伦敦，中心区的房价出现下降，因购买二套房以及价值100万英镑(125万美元)以上的房产购置税大幅提高，并且英国一旦2019年退出欧盟前景也不确定。
官方数据显示，2月伦敦房价同比增长3.7%，创下近五年来最慢增速。
“伦敦中心的高端房产销售仍面临压力，而住宅市场继续受到库存不足的支撑，”RICS的首席分析师Simon Rubinsohn称。
“暂时难以看到有任何导致市场转变的重大动力，成交量趋平也体现了这一点，”他补充称。
RICS调查的会员遍及整个英国，但称伦敦地区的房价更好地体现了伦敦中心区而非郊区的趋势。
多数分析师预期，由于薪资水平跟不上通胀步伐，英国房价在2017年将进一步承压，不过很少有人预期房价下跌。
RICS称，其大多数会员预计未来12个月房价将上涨。(完)
(编译 徐文焰/孙国玉/汪红英；审校 张若琪/张荻/白云)
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