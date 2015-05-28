特写：中介和雇主肆意盘剥 新加坡外籍女佣处境艰难

图为新加坡的外来家政工人在一家培训机构Aidha参加计算机课程培训。 REUTERS/Edgar Su

汤森路透基金会新加坡5月27日 （记者 Astrid Zweynert） - 五倍高薪的承诺促使纳比拉（Nabila）离开在印尼的家人，前往新加坡做一名家政工人。

可她未曾料到的是，工作了八个月才能拿到属于自己的钱。前八个月的报酬都被带她到新加坡的职业介绍所收去了。

每天早上5点开始，一天工作17个小时，雇主“非常苛刻”，晚餐还要吃剩饭，30岁的她说自己已经绝望。

“当我意识到这么长时间都没有报酬时，我绝望了，”纳比拉说道，她的月薪为560新加坡元（424美元）。“我来新加坡，是因为我要挣钱给我的两个孩子上学。我需要每一分钱。”

职业介绍所是一张庞杂大网的一部分，这张网由各种中介组成，家政工几乎对他们的工作条件没有任何发言权。

家政工人遭烧伤、殴打和强奸的报导在亚洲激起了民愤。亚洲家政工人数量超过2,100万，为全世界之最。

菲律宾是亚洲唯一签署国际劳工组织《家庭工人体面劳动公约》的国家。该公约规定，禁止招聘方扣取家政工人的工资以收回安置费。

国际劳工组织称，不应向任何工人收取招聘费用。

“尽管如此，（向家政工人）收取和过度收取招聘费用在该地区依然普遍，各国政府应采取更多措施，确保劳工招聘机构过度收费时受到惩罚，且工人们得以获赔，”国际劳工组织高级项目官员Max Tunon向汤森路透基金会表示。

*收费陷阱*

在新加坡，招聘服务收费并不违法，但新加坡政府对当地（招聘）机构能够收取的服务费用设置了最高限额，即工人两个月的薪水。

许多中介机构称他们需要收取更多费用，才能支付与印尼、菲律宾和缅甸中介发生的费用，以此绕过法律。新加坡估计有22万名外国家政工人，其中大部分来自这三个国家。

“诱使女性（工人）负债累累，并迫使他们忍受各种虐待，以最终获得他们的工资，已经成为一种惯例。虐待行为包括精神虐待、肉体虐待，有时甚至是性侵害，”移民经济学人道主义组织（HOME），该组织是一家慈善机构，为家政工人提供法律援助、培训和基本医疗服务。

该组织称，继精神虐待之后，他们处理最多的投诉是雇主扣留工资。

新加坡人力部称，该国法律充分保护外籍家政工人，违法的雇主和中介机构将遭到审查、罚款和监禁。

“新加坡有诸多适当的措施，能确保外籍家政工人在这里获得福利和保护，包括法律保障、教育、保障措施和专门的救济场所，”一名发言人通过电邮表示。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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