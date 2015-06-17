瑞典经济：经济活动增强，受惠于克朗走软--央行调查

路透斯德哥尔摩6月17日 - 瑞典央行周三表示，瑞典经济活动持续稳步增强，本币克朗走软提振制造业获利上升。

“企业调查显示，自1月以来经济活动增强了一些，而且在继续增强，”瑞典央行在每年公布三次的企业调查中写道。

但是，瑞典央行称前景喜忧参半。

活跃在国内市场的企业，比如建筑业、零售业和服务行业的企业对经济状况的看法好于以往，但制造业企业看法更加消极。

“尽管出口企业从克朗走软中获益，但全球经济没有在恰当增长，因此需求低于预期，”瑞典央行称。

为了对抗顽固的低通胀，瑞典央行今年已经降息两次至负0.25%的纪录低点。(完)