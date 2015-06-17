瑞典经济：经济活动增强，受惠于克朗走软--央行调查

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透斯德哥尔摩6月17日 - 瑞典央行周三表示，瑞典经济活动持续稳步增强，本币克朗走软提振制造业获利上升。
“企业调查显示，自1月以来经济活动增强了一些，而且在继续增强，”瑞典央行在每年公布三次的企业调查中写道。
但是，瑞典央行称前景喜忧参半。
活跃在国内市场的企业，比如建筑业、零售业和服务行业的企业对经济状况的看法好于以往，但制造业企业看法更加消极。
“尽管出口企业从克朗走软中获益，但全球经济没有在恰当增长，因此需求低于预期，”瑞典央行称。
为了对抗顽固的低通胀，瑞典央行今年已经降息两次至负0.25%的纪录低点。(完)
(编译 杜明霞；审校 龚芳)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。