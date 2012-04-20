分析：黑莓手机在印尼获追捧 但成功经验或难以复制

路透雅加达4月18日电(亚洲科技记者 Jeremy Wagstaff)---与黑莓手机的安全性、推送邮件和无缝漫游相比，印度用户更青睐它的简洁和即时通讯功能。Research In MotionRIM.TO在印度发布新款黑莓手机，不仅是为迎合低端用户这种需求，也是改善财务状况的努力，希望为半年後发布黑莓10平台铺路。

但此举能否奏效呢？

对於黑莓手机的粉丝而言，新款手机并无惊艳之处，其主要卖点是侧面有一个专用按钮，用户可以通过黑莓即时消息程序(BBM)和内置FM电台聊天。诺基亚NOK1V.HE低端手机早在10年前就配置了这一功能。虽然新款黑莓手机只能使用2G网络，摄像头也差强人意，但RIM却表示，这才是关键所在。

RIM称之为并行方案：在打造新一代高端平台和设备的同时，以相对廉价手机促使一些用户进行换代升级。RIM全球销售负责人斯彭斯(Patrick Spence)在接受电话采访时称：“我们想开发一种产品，帮助人们从功能手机转向智能手机。我们相信能取得成功。”

有分析师认为，鉴於RIM的地位，这是明智之举。市场研究公司Ovum首席分析师里奇(Adam Leach)称，认为RIM在其他地区将重蹈北美市场覆辙是误解。他指出，RIM的强项是在速度较慢的网络中，为低端用户提供比Android手机更好的体验。

RIM周三在印度发布Curve 9220手机，随後也将在其它市场跟进。RIM发言人称，未来数周将在印度尼西亚发售新款手机。这里是RIM最赚钱的市场之一。

里奇称：“他们在印尼的成功表明，除(北美和西欧等)高端成熟市场外，黑莓平台具有其它特质，能对不同市场构成吸引。”

RIM并未公布地区销售业绩分布，但该公司透露，美国、英国和加拿大以外的市场占到其第四季度总收入的68%，高於第三季度的61%。这些市场包括印度、南非、尼日利亚和沙特阿拉伯，这些都将成为RIM今年的重点销售目标。

但要了解黑莓在印尼的成功原因，并应用到其它地区，却并非易事。

30岁的利亚迪(Slamet Riyadi)是雅加达一名已婚办公室职员，膝下有两个小孩。他在两年前从诺基亚转投黑莓手机阵营，花了约200美元，相当於两个月的工资，购买了一部全新的黑莓Gemini 8520。原来的诺基亚手机仍用来给家人打电话、发短信，但他更喜欢用黑莓手机与朋友和同事联系。他梦想拥有一部售价350美元Onyx 2，但现实是，他必须尽快卖掉黑莓手机，给女儿交学费。

这就是RIM面临的麻烦。

**印尼的成功**

表面看来，RIM在印尼大获成功，而其它市场普遍失利。尽管RIM在前两个季度库存减值逾7.5亿美元，但在印尼的销售业绩却大幅提高。业内专家称，黑莓已占到印尼智能手机销售的一半左右。印尼运营商XL Axiata(EXCL.JK)市场营销总监Joy Wahjudi称，印尼黑莓手机用户或多达700万人。

印尼手机运营商Indosat(ISAT.JK)首席执行官Harry Sasongko称，印尼是RIM除了美国和英国之外的最大市场。鉴於印尼只有不到25%的手机用户使用智能手机，RIM对印尼市场充满信心亦不足为奇。去年11月，RIM在雅加达半价销售手机时，5,000人冲破围栏，导致多人昏迷，促使警方介入调查。

现实状况依然更加微妙。根据IDC的说法，印尼对智能手机的兴趣正在增长。去年智能手机销量是2009年的近10倍。在一个缺乏固网的国家，手机一直是人们主要的通讯工具。

RIM在印尼的成功取决於很多因素，但在印尼之外无法完全复制。

印尼的运营商先知先觉，成为全球首批试点简化版黑莓套餐的运营商。该套餐仅提供基本服务，但远低於常规企业套餐。目前，该套餐的起价仅为每月5美元。

RIM於2010年在印尼设立办事处，但在此之前，该公司便在当地培育了一个庞大的生态系统。以20岁的Hendrik为例，他是一名手机修理员，主要修黑莓。在雅加达一处低档购物中心的一个小摊位里，Hendrik在此为客户安装软件、更新软件或更换零部件。 有个客户的手机掉进了马桶，尽管已经尝试晾干，但还是没有效果。Hendrik从另一部手机上拆下电池和一些芯片，给这个客户的手机换上了。这次修理总收费：50美元。

智能手机需求上升也为黑莓手机走私带来了机会。有些国家给智能手机提供补助，因而价格也更为低廉。以零售商Devandi Nugroho为例，他出售两种版本的黑莓手机：一种是售价180万印尼卢比的行货手机，另一种是低於正价20万印尼卢比的水货。二手黑莓的最低售价仅有75美元。

这便令人联想到RIM其实并没有为印尼市场的成功做什麽， 所以也不明白该如何更好地发扬这个经验。分析师里奇表示：“RIM的一个问题在於，某些地区的成功只是‘无心插柳柳成荫’。”（完）

编译：黎黎/靳怡雯 发稿：王凤昌

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