RIM明年1月底将发布黑莓10智能手机

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透11月12日电---加拿大RIM公司RIM.TO RIMM.O周一宣布，公司计划在明年1月30日发布期待已久的黑莓10平台及智能手机。
这家昔日的智能手机领军企业将其未来命运押注在黑莓10系统智能手机的成功上。
RIM公司在过去两年里举步维艰，因其现有产品不敌包括苹果(AAPL.O) iPhone和三星Galaxy系列产品在内的时尚智能机型。
RIM称，发布会将在全球多个国家同时举行，届时将发布两款黑莓10智能手机及黑莓10平台。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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