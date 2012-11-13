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美国大选专题 | 2012年 11月 13日 星期二 18:47 BJT

RIM明年1月底将发布黑莓10智能手机

路透11月12日电---加拿大RIM公司RIM.TO RIMM.O周一宣布，公司计划在明年1月30日发布期待已久的黑莓10平台及智能手机。

这家昔日的智能手机领军企业将其未来命运押注在黑莓10系统智能手机的成功上。

RIM公司在过去两年里举步维艰，因其现有产品不敌包括苹果(AAPL.O) iPhone和三星Galaxy系列产品在内的时尚智能机型。

RIM称，发布会将在全球多个国家同时举行，届时将发布两款黑莓10智能手机及黑莓10平台。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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