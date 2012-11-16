RIM黑莓10应用市场将迎合不同地区用户偏好

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透安大略省滑铁卢11月15日电(记者 Euan Rocha)---加拿大RIM公司RIM.TO RIMM.O将提升软件质量而非数量作为目前的重心，其孤注一掷的黑莓10手机将在明年1月30日发布，将使应用程序符合不同地区客户的偏好。
RIM预计，黑莓10推出时将有10万款应用可用，这也创下新发布平台应用数量的纪录，但相比可用於苹果(AAPL.O) 和谷歌(GOOG.O)平台的应用，这一数量依然是九牛一毛。
但其表现好於该公司的PlayBook平板电脑。PlayBook在2011年推出时因缺乏应用软件而备受抨击。
RIM执行长Thorsten Heins周三在接受路透采访时承认，应用软件库在智能手机的存亡问题上扮演着关键角色，但重点不仅仅在於数量。
“我们正在部署的战略是分国别和地区。我们的目标是拥有200-400个最重要的应用，因很多应用都是地区性的，有着明显的地域特色。”
RIM表示，公司不仅希望在应用市场中提供最流行的应用，也为黑莓粉丝们提供最相关的软件。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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