RIM黑莓10应用市场将迎合不同地区用户偏好

路透安大略省滑铁卢11月15日电(记者 Euan Rocha)---加拿大RIM公司RIM.TO RIMM.O将提升软件质量而非数量作为目前的重心，其孤注一掷的黑莓10手机将在明年1月30日发布，将使应用程序符合不同地区客户的偏好。

RIM预计，黑莓10推出时将有10万款应用可用，这也创下新发布平台应用数量的纪录，但相比可用於苹果(AAPL.O) 和谷歌(GOOG.O)平台的应用，这一数量依然是九牛一毛。

但其表现好於该公司的PlayBook平板电脑。PlayBook在2011年推出时因缺乏应用软件而备受抨击。

RIM执行长Thorsten Heins周三在接受路透采访时承认，应用软件库在智能手机的存亡问题上扮演着关键角色，但重点不仅仅在於数量。

“我们正在部署的战略是分国别和地区。我们的目标是拥有200-400个最重要的应用，因很多应用都是地区性的，有着明显的地域特色。”

RIM表示，公司不仅希望在应用市场中提供最流行的应用，也为黑莓粉丝们提供最相关的软件。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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