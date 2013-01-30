黑莓10平台即将发布 RIM成败或在此一役

调查：亚币未来一年料下滑 因美联储可能加快收紧政策
路透班加罗尔4月7日 - 路透调查显示，新兴亚币未来一年料下滑，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)加快收紧货币政策，但未来美国贸易政策不确定性料令美元涨势受限。
路透纽约1月29日(记者 Euan Rocha) - Research In MotionRIMM.ORIM.TO周三将正式推出的黑莓智能手机平台已经在一个关键方面取得成功：RIM重新成为人们关注的对象。
由于出众的功能或将令其在拥挤的智能手机市场独树一帜，最新的黑莓10平台已经引起科技观察人士和金融分析师的关注。因外界预期该手机将重塑RIM的辉煌，RIM股价在过去四个月中也翻了近三倍。
评测人员喜欢黑莓10的浏览器速度及其键盘。一个名为“黑莓平衡”(BlackBerry Balance)的功能可将企业和个人数据分开，可能帮助RIM重新赢得企业客户的青睐。
这对RIM是个不错的开始，这家曾为业界领头羊的企业已濒临无人问津的边缘。但只有当RIM首席执行官海因斯(Thorsten Heins)在纽约正式推出这款手机后，消费者以及企业客户认可其新技术时，才能谈得上成功。
RIM将自己的生死存亡押注在被多次推迟的黑莓10上，希望重新在被苹果(AAPL.O)iPhone以及三星(005930.KS)Galaxy手机主导的智能手机领域站住脚跟。
发布黑莓10的时机或许不错，眼下正值苹果iPhone的销售显露出放缓迹象。
行业咨询公司Strategy Analytics的移动部门负责人Kevin Burden表示：“我很确信，消费市场作为一个整体希望看到新的东西了。”
“我不得不说，这些平台中的某些的长久存在已经令用户产生了某种程度的疲劳感，”他这里指的是谷歌(GOOG.O)的安卓系统以及苹果的iOS系统。“RIM的发布或许恰逢其时”
已经有超过150家移动运营商测试了黑莓10系列手机，RIM也表示，黑莓10的发布活动将是新平台发布活动中的规模之最。
市场期待RIM周三能够回答两个问题：一款触屏手机以及另一款带实体键盘的手机何时上市？价格分别多少？
外界预期，该公司将在发布会上公布具体定价，以及上市地区。
丰业银行（Scotiabank）分析师Gus Papageorgiou认为，RIM重整旗鼓机会很大。他表示，除了应用以及内容，黑莓10平台在每个方面都要超过苹果iOS和谷歌安卓。
“我们相信，该平台及采用该平台的设备有巨大的潜力让人重新采用黑莓，或者吸引大量新用户，”Papageorgiou说道。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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