重发-黑莓10平台即将发布,RIM成败或在此一役

欧洲汇市：英镑料录得四周来首个周线跌幅，投资者关注产出数据
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
(重发以注明本文由路透中文网编译提供)
路透纽约1月29日 - Research In Motion(RIM) 周三将正式推出的黑莓智能手机平台已经在一个关键方面取得成功：RIM重新成为人们关注的对象。
由于出众的功能或将令其在拥挤的智能手机市场独树一帜，最新的黑莓10平台已经引起科技观察人士和金融分析师的关注。因外界预期该手机将重塑RIM的辉煌，RIM股价在过去四个月中也翻了近三倍。
评测人员喜欢黑莓10的浏览器速度及其键盘。一个名为“黑莓平衡”(BlackBerry Balance)的功能可将企业和个人数据分开，可能帮助RIM重新赢得企业客户的青睐。
这对RIM是个不错的开始，这家曾为业界领头羊的企业已濒临无人问津的边缘。但只有当RIM首席执行官海因斯(Thorsten Heins)在纽约正式推出这款手机后，消费者以及企业客户认可其新技术时，才能谈得上成功。
RIM将自己的生死存亡押注在被多次推迟的黑莓10上，希望重新在被苹果 iPhone以及三星 Galaxy手机主导的智能手机领域站住脚跟。
发布黑莓10的时机或许不错，眼下正值苹果iPhone的销售显露出放缓迹象。
行业咨询公司Strategy Analytics的移动部门负责人Kevin Burden表示：“我很确信，消费市场作为一个整体希望看到新的东西了。”
“我不得不说，这些平台中的某些的长久存在已经令用户产生了某种程度的疲劳感，”他这里指的是谷歌 的安卓系统以及苹果的iOS系统。“RIM的发布或许恰逢其时”
已经有超过150家移动运营商测试了黑莓10系列手机，RIM也表示，黑莓10的发布活动将是新平台发布活动中的规模之最。
市场期待RIM周三能够回答两个问题：一款触屏手机以及另一款带实体键盘的手机何时上市？价格分别多少？
外界预期，该公司将公布关于上市时的具体定价，以及上市地区。
丰业银行（Scotiabank）分析师Gus Papageorgiou认为，RIM重整旗鼓机会很大。他表示，除了应用以及内容，黑莓10平台在每个方面都要超过苹果iOS和谷歌安卓。
“我们相信，该平台及采用该平台的设备有巨大的潜力让人重新采用黑莓，或者吸引大量新用户，”Papageorgiou说道.(完)
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190