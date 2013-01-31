加拿大个股: RIM更名为黑莓,推出BB10系列新机

路透纽约1月30日 - Research In Motion(RIM) 周三推出了拖延许久的黑莓10智能手机系列,期望重返复苏之路.但公司称黑莓10手机要等到3月才会在美国开售,令投资者感到失望.

执行长Thorsten Heins还宣布,RIM将放弃1985年成立以来使用的公司名称,改以招牌产品黑莓为新公司名称,象征他希望公司有一个新的开始.

"从现在起,RIM变成黑莓,"Heins在纽约举行的新品推介会上说,"它是一个品牌,也是一个承诺."

RIM起初计划于2011年推出新款黑莓10智能手机,但后来由于新的操作系统问题,而将新品推出计划向后推迟了两次.

"最令人失望的情况是新品推迟在美国上市,还要等很久才会在美国面世,"Ironfire Capital LLC创始人兼主理合伙人Eric Jackson称.

Heins表示,推迟在美国发布是因为美国电信运营商需要进行检测,不过美国电话电报公司(AT&T) 没有透露细节.

"我们热烈期待这款产品.我们之后将宣布定价,供应等其他信息.除此之外,无可奉告,"AT&T发言人Mark Siegel称.

RIM于1999年推出了首款黑莓手机,为忙碌的公司高管提供管道,方便与客户和公司保持联络,RIM很快便在企业和政府的安全电邮市场称霸.

但随着竞争加剧,RIM光环消退.黑莓机目前市占率远远落后,第四季全球市占率为3.4%,远低于三年前的20%.在北美市场的市占率更糟糕,第四季仅为2%.

RIM股价随着公司市占率一同下降,目前股价较2008年峰值已累计跌90%.

周三该公司股价在Nasdaq市场下跌12%,报13.78美元.(完)