RIM若聘用投行 并非要出售公司--消息人士

独家：加拿大皇家银行评估可能出售亚洲财管业务--消息
路透香港/多伦多2月24日 - 四名知悉情况人士向路透表示，加拿大最大银行--加拿大皇家银行(RBC)已对旗下亚洲财富管理业务进行评估，最终可能决定出售。
路透多伦多4月19日电---一位消息人士称，如果RIMRIM.TO要聘用投行，并非是要出售公司，而是为了在黑莓软件授权或协商战略投资方面寻求帮助。
有报导称RIM正物色顾问公司。但前述消息人士称RIM尚未聘用任何投行。RIM曾表示正评估一系列战略性选择方案。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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