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国际财经 | 2012年 4月 20日 星期五 10:28 BJT

RIM若聘用投行 并非要出售公司--消息人士

路透多伦多4月19日电---一位消息人士称，如果RIMRIM.TO要聘用投行，并非是要出售公司，而是为了在黑莓软件授权或协商战略投资方面寻求帮助。

有报导称RIM正物色顾问公司。但前述消息人士称RIM尚未聘用任何投行。RIM曾表示正评估一系列战略性选择方案。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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