美国热股: RIM推出新款智能手机后,股价急跌8%至日内低位

澳洲股市：守住升幅，此前美国对叙利亚一空军基地发射巡航导弹
投资者本已处于谨慎状态中，他们正在等待美国总统特朗普及中国国家主席习近平的会谈结果，另外还在等待今日稍后美国将公布的非农就业数据。
路透多伦多1月30日 - 黑莓机制造业Research In Motion 股价周三下跌最多8%,公司发布其新款智能手机,公司曾表示,这款智能手机将令公司业务扭转过来.
在加拿大上市的Research In Motion下跌多至8%,早盘一度最多升逾6%,最新下跌4.4%,至15.03加元.在美国上市的Research In Motion下跌3.9%,至15.05美元.(完)
投资者本已处于谨慎状态中，他们正在等待美国总统特朗普及中国国家主席习近平的会谈结果，另外还在等待今日稍后美国将公布的非农就业数据。
路透东京4月7日 - 日本公债价格周五上涨，此前美国对叙利亚一空军基地发射巡航导弹，激发对债券等低风险资产的买需。 日本10年期公债收益率 跌0.5个基点至0.050%，追平2月所及低位。10年期公债期货价格 升0.18点至150.60。 美国打击叙利亚，令人担心与俄罗斯冲突升级。俄罗斯在叙利亚内战中支持政府军。 美国对叙利亚发动军事打击，此时正值投资者越来越认为美国总统特朗普竞选时承诺的经济刺激措施中，很大一部分可能需要花费很长时间才能获得国会通过，还可能被延缓。 10年期美国公债收益率 触及四个半月低点2.289%，投资者等待美国非农就业数据，以及特朗普与中国国家主席习近平的会晤。 10年期美债收益率有效跌破2.3%，可能激发债市空头的一波空头回补。 当日涨跌 上日
路透首尔4月7日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超863 亿韩元。外资已连续五日卖超，期间累计卖超3,080亿韩元(2.7175亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 7日 -86.3 20.2 19.3 ^4 月 6日 -90.5 -117.9 168.3 4 月 5日 -7.6 -167.2 128 4 月 4日 -101.6 -123.5 179.4 4 月 3日 -22.0 31.2