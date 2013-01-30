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亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 00:07 BJT

美国热股: RIM推出新款智能手机后,股价急跌8%至日内低位

路透多伦多1月30日 - 黑莓机制造业Research In Motion 股价周三下跌最多8%,公司发布其新款智能手机,公司曾表示,这款智能手机将令公司业务扭转过来.

在加拿大上市的Research In Motion下跌多至8%,早盘一度最多升逾6%,最新下跌4.4%,至15.03加元.在美国上市的Research In Motion下跌3.9%,至15.05美元.(完)
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